Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, ora è finita sul serio. Da giorni i rumor davano per scoppiata la coppia nata nello studio di Uomini e Donne dove lei dopo aver ricoperto il ruolo di corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi, ndr) era diventata tronista, ma ora arriva la conferma. Ed è proprio la bella Giulia a spiegare ai fan, tramite una Storia su Instagram, che la relazione con Manuel, iniziata circa un mese fa, è arrivata al capolinea.

Il suo corteggiatore, afferma la ex tronista, si è rivelato una persona diversa e la storia è stata “un flop”. Manuel, tuttavia, smentisce di aver tradito Giulia, come si vociferava in queste ultime settimane. E così, dopo la rottura della coppia formata da Angela Nasti e Alessio Campoli, un’altra love story nata al trono classico ha avuto vita breve. Anzi, brevissima. (Continua dopo la foto)









“Mi sembra doveroso fare chiarezza sulla situazione – spiega Giulia sui social – A quelli che mi dicono ‘non sembra che tu stia male’, vorrei solo dire che sinceramente non sono una persona che ama farsi compatire o fare pietà. Ognuno ha il proprio modo di esprimere le cose e di certo non è che se uno dentro non sta molto bene non può uscire o stare con i propri amici. Anzi io invito ad uscire”. (Continua dopo la foto)





“Detto questo io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi – aggiunge la Cavaglia – Io non ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop. E soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona rispetto a quella che immaginavo di ritrovarmi al fianco”. (Continua dopo foto e post)







Dopo questa Storia, anche Manuel Galiano ha deciso di esporsi. E ha replicato così: “Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima riposta riguardante tutta questa storia perché le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private – ha scritto su Instagram l’ex corteggiatore – Il flop si sarebbe presi altri tre mesi di insulti pur di coprirti da signore nei tuoi confronti. Ma questa scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea!”.

