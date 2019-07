“La faccio schiattare”. Temptation, salta il banco: guerra tutti contro tutti

Temptation Island, sull’isola è tempo di litigi. Per una delle coppie di Temptation Island 2019 è forse già tempo di confronto finale. Nunzia, infatti, fidanzata di Arcangelo ha chiesto il falò di confronto anticipato prima dello scadere dei 21 giorni canonici.

In una clip pubblicata sul profilo Instagram del docu reality condotto da Filippo Bisciglia, Massimo è furioso con la fidanzata dopo aver visto un video nel pinnettu: «Non se merita proprio un ca…o – dice nel video Colantoni riferendosi a Ilaria – La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, se mettono a piagne! Ma sti ca…i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica…i! Ma piagnesse! Questa è una regazzina!». Secondo le anticipazioni Ilaria dopo aver visto i video e ascoltate le parole del suo Massimo ha deciso di vendicarsi, ma sarà la mossa giusta? Come reagirà il suo fidanzato? Intanto per tutte le coppie continua il viaggio tra i sentimenti: riusciranno, nel corso di questi giorni che vivono divisi dal proprio partner, a sciogliere i dubbi che li hanno spinti a partecipare a “Temptation Island”. Continua dopo la foto









L’edizione di quest’anno insomma è destinata a passare agli annali come una delle più controverse e, forse, con il maggior numero di coppie scoppiate. A vivere un momento particolarmente saranno anche Vittorio e Nicola che, di fronte ai filmati delle fidanzate Katia e Sabrina, non erano riusciti a trattenere la rabbia. Quest’utima sta conoscendo il tentatore Giulio Raselli con il quale sembra sia nato già un feeling. Nella puntata di questa sera, infatti, Nicola vedrà qualcosa che gli farà perdere la testa. Continua dopo la foto





“Si è fumata il cervello – dice nel video di anticipazioni -, Io esco da qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di merda è lei a 42 anni”. Cosa avrà combinato Sabrina? Durissimo anche lo sfogo di Vittorio che, di fronte ad un filmato della fidanzata Katia, si lascerà andare al seguente sfogo: “Due anni e mezzo buttati nel cesso. Mi sta sul ca**o dedicare attenzione, cose… la perdita di tempo…Brava! Brava! Veramente tanta roba!”. Continua dopo la foto







Dopo il boom della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share, oggi, lunedì 1° luglio, in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia conduce la seconda puntata diTemptation Island 2019. Dopo le emozioni che ha regalato la puntata d’esordio con le coppie formate da Andrea e Jessica e da Katia e Vittorio che hanno scatenato accese polemiche, questa sera, succederà di tutto.

Ti potrebbe anche interessare: Temptation Island Vip, brutte notizie per Filippo Bisciglia: si mette malissimo

fbq('track', 'STORIE');