Finalmente Nadia Toffa torna a farsi vedere, ma per molti è “provata”: la nuova foto

“Finalmente ti rivediamo”. I fan di Nadia Toffa incominciavano a preoccuparsi sul serio, visto il suo prolungato silenzio social. Era dall’11 giugno che la conduttrice de Le Iene, solitamente attivissima su Instagram, non aggiornava i follower con foto o video e tanti avevano cominciato ad allarmarsi. Com’è noto, Nadia sta lottando contro il cancro, scoperto a dicembre 2017, con forza e ottimismo.

Determinata a vincere questa battaglia, la Toffa l’ha condivisa sin dal principio con i suoi tanti fan che non le fanno mancare tutto il loro affetto e che l’aspettano al suo posto. Da tempo, poi, si sta sottoponendo a un ciclo di terapie pesanti e invasive per cui a maggio scorso ha dovuto lasciare in anticipo la trasmissione di Italia Uno saltando l’ultima puntata proprio per dedicarsi alle cure. Ma anche in quell’occasione, vista l’assenza all’ultimo momento, ha sempre tranquillizzato tutti attraverso messaggi pubblicati sui suoi canali social. (Continua dopo la foto)









Il 10 giugno scorso, poi, Nadia ha festeggiato i suoi primi 40 anni a casa con la famiglia e gli amici più cari, ma non poteva non condividere un giorno così importante su Instagram, dove i fan le dimostrano sempre tanto affetto. Il giorno successivo, dunque l’11 giugno, l’ultimo post, ovvero un video che mostra la battaglia di Don Maurizio, sacerdote che da anni conduce una lotta contro i veleni delle mafie legati ai rifiuti. (Continua dopo la foto)





Nella didascalia, l’appello di Nadia ad aiutare Don Maurizio, che “questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”, scriveva. Poi, dopo quel post, più nulla. La preoccupazione, come detto, è cresciuta di giorno in giorno. Troppo strano e quindi allarmante che la Toffa non si facesse più vedere o sentire su Instagram. Poi, nel pomeriggio del 1 luglio, è tornata. (Continua dopo foto e post)







Dopo oltre due settimane di assenza, Nadia ha postato una foto da casa con la sua cagnolina Totò. “Io e Totò unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti, N”, ha scritto sotto. I fan che tanto aspettavano un suo segno, l’hanno riempita di like e di commenti ma tanti hanno anche notato che nonostante il sorriso sfoggiato nello scatto, il suo volto sembra molto provato. “Ti vedo tanto tanto male, mi dispiace molto” si legge tra i tanti “Finalmente!”, “Che bello rivederti” e “Ci sei mancata”.

