Temptation Island Vip, brutte notizie per Filippo Bisciglia: si mette malissimo

Bravo, capace e sempre con la battuta pronta nel momento giusto. Eppure potrebbe non bastare a Filippo Bisciglia per mantenere il timone di Temptation Island. L’indiscrezione viene dai corridoi Mediaset dove, proprio in questi giorni, lo staff è al lavoro sui nuovi palinsesti della stagione 2019/20. Filippo Bisciglia potrebbe non essere confermato anche al timone di Temptation Island VIP. Un scelta che lascerebbe non poco perplessi in ragione degli ottimi ascolti fatti registrare proprio da Filippo Bisciglia nell’edizione Nip in corso.

Aspettando di vedere cosa succederà , si muovono anche le voci sulle possibili coppie che potrebbero prendervi parte: si parla di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge conosciuti e innamorati durante L’isola dei Famosi 2019, di Alex Belli e Delia Duran tanto discussi nell’ultimo Grande Fratello 16 per la precedente relazione fra l’attore e la concorrente Mila Suarez, di Manila Gorio e Chando Erik Luna e di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo (già partecipante all’edizione classica nel 2017).









Filippo Bisciglia à nato a Roma il 24 giugno 1977 (Cancro), diventato noto per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. Filippo Bisciglia si diploma all’istituto alberghiero e durante la sua giovinezza si dedica alle sue passioni, fra cui il tennis, che praticherà a livello agonistico sino ai 18 anni. Ancora oggi, tuttavia, Filippo ama scendere in campo e impugnare nuovamente la racchetta, come testimonia questo scatto tratto dal suo profilo Instagram. Continua dopo la foto





A 19 gira il suo primo spot pubblicitario, in occasione della pubblicità della nuova Mini Rover Coupè e nel 2006 partecipa al Grande Fratello, dove arriverà secondo. Il grande pubblico lo conoscerà e questo lo porterà a farsi un nome nel mondo della TV: partecipa infatti a diversi programmi (l’anno dopo è conduttore di Stai all’Okkio) e diventa testimonial di diversi brand di abbigliamento. Continua dopo la foto







Nel 2010 prende parte anche a diverse sitcom, come Un posto al sole e Distretto di polizia 10, mentre nel 2014 diventa il conduttore ufficiale di Temptation Island. Nel 2017 prende parte a Tale e Quale show, ma forse non sapete che nel 2016 non ha potuto partecipare dopo essersi rotto due ossa del collo in un incidente di flyboard, sport acquatico da lui praticato! Grazie al suo stile unico Filippo Bisciglia è entrato nel cuore degli italiani.

Ti potrebbe anche interessare: Insieme sono bellissimi! Elodie ha finalmente trovato l’amore. Ed è proprio lui. Beccati in atteggiamenti molto intimi

fbq('track', 'STORIE');