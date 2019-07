“Amadeus cacciato dalla Rai”. Stefano De Martino prende il suo posto

Stefano De Martino pronto per una nuova avventura lavorativa. Dopo il successo alla conduzione di Made in Sud, il ballerino è stato confermato come volto di Rai 2. Nella prossima stagione, a fasi alterne, condurrà ben 4 programmi sulla rete e ad annunciare le novità è stato lo stesso ex concorrente di Amici sul suo profilo Instagram.

Il primo dei suoi impegni sarà il prossimo 3 settembre e si tratterà de Festival di Castrocaro, dove dividerà il palco con Belen Rodriguez, la moglie con cui recentemente ha riallacciato i rapporti dopo la separazione. Capitana di giuria Simona Ventura. Il secondo programma che lo vede a capo della conduzione sarà sempre a settembre, Stefano De Martino prenderà il posto di Amadeus in uno dei sui programmi di grande successo. (Continua a leggere dopo la foto)









Stiamo parlando di ”Stasera tutto è possibile”, quiz show dove un gruppo di vip (o aspiranti tali), si cimententa in diverse attività artistiche. Alcuni rumors hanno iniziato a mettere in circolo la voce secondo cui la Endemol Shine Italy attuerà questo inaspettato cambiamento. La notizia è stata riportata da Tvzoom, che si è spinto oltre azzardando il nome del successore di Amadeus. Inizialmente identificato in Angelo Pintus, la quinta edizione del programma avrebbe invece favorito il ritrovato compagno della showgirl argentina. (Continua a leggere dopo la foto)





Il terzo programma prenderà via il prossimo anno e si tratta del famoso dating show che andrà in onda nel primo pomeriggio di Rai Due, poco prima di Detto Fatto. Ultimo programma in lista è proprio Made in Sud, dove il ballerino è stato riconfermato anche se non si sa ancora chi ci sarà al suo fianco dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)





Il giovane pare dunque essersi ambientato parecchio bene nelle nuove vesti di conduttore. Oltre a Made in Sud con Fatima Trotta, già confermato anche per il 2020, Stefano dividerà il palco al festival di Castrocaro 2019 niente meno che con la sua dolce metà Belen Rodriguez, sempre su Rai Due.

Ora le fanno fare pure un programma. Pamela Prati, si scopre tutto. Ecco dove la vedremo, nonostante lo scandalo Mark Caltagirone