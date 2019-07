Insomma, alla fine, la vincitrice di tutto è davvero Pamela Prati. Non solo grandi cachet per delle ospitate “da paura” nei programmi più sin voga della tv, ma anche proposte di collaborazione e di lavoro. Ecco quindi che la tanto chiacchierata Pamela Prati potrebbe presto tornare in tv in vesti inaspettate dopo lo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Mentre sono già in onda i programmi estivi di casa Rai, l’azienda di Viale Mazzini sta già pensando alla prossima stagione, che pare riservi tante novità, tra conferme e cambi choc.

Dovremo aspettare necessariamente la presentazione ufficiale dei palinsesti, che si terrà il prossimo 9 luglio, ma c’è già qualcosa che sta trapelando, eccole le prime indiscrezioni sui programmi autunnali della tv di Stato. Una delle più rivelanti riguarda la possibile riproposta del reality “La Talpa” su Rai Due. Pare certo che Daniela Ferolla dirà addio a Linea Verde, che andrà in onda in prima serata dal 9 agosto. (Continua dopo la foto)









Al suo posto pare sia stato invece confermato Federico Quaranta, non si sa se in compagnia dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo. Se si dovesse decidere di chiudere Mezzogiorno in famiglia, Adriana Volpe sarebbe senza conduzione, mentre voci sempre più insistenti parlano di una possibile conduzione di Amadeus al comando del 70° Festival Di Sanremo. (Continua dopo la foto)





I Soliti Ignoti, infine, dovrebbe avere un nuovo direttore artistico, ossia niente meno che Giulio Rapetti in arte Mogol. Ma su una cosa non sembrano esserci dubbi: il direttore della Rai Freccero insiste infatti sul ritorno del game show La Talpa sulla rete da lui governata. Inoltre pare stia facendo carte false per avere Pamela Prati come concorrente. Sì, proprio lei, quella delle vicenda di Mark Caltagirone. Mente corta in Rai? (Continua dopo la foto)







Possibile che nessuno si ricordi cosa è successo in questi ultimi mesi? Oppure vogliono cavalcare l’onda di popolarità della Prati per prendere qualche ascoltatore in più (e perdere probabilmente la faccia). Non solo, la Prati non può riferire nulla della vicenda in quanto sembra che ora sia in corso un’indagine che potrebbe svelare nuovi risvolti dell’affaire che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. E allora che si fa, di che si parla?

