Solo poche settimane fa Cristina Parodi festeggiava su Instagram la vittoria del marito Giorgio Gori, eletto per la seconda volta sindaco di Bergamo. La giornalista e conduttrice ha pubblicato sul suo profilo una foto che la ritrae esultante mentre indossa una t-shirt dalla scritta inequivocabile: “Sempre con Giorgio!”. Poi il commento al post: “Ha vinto!!!! Gioia immensa. Nessuno se lo merita più di lui #giorgiogorisindaco #semprepiùbergamo”.

Immediata la pioggia di messaggi sotto al post presto diventato virale. Anche da parte di molti vip, come Ana Laura Ribas e Natasha Stefanenko. “Da sempre un grande uomo con affianco una grande donna, grande Giorgio non sono di Bergamo ma tifavo per te!”, scrive qualcuno. E ancora: “Persona competente, seria. E preparata. Da bergamasco, non posso che augurare buon lavoro per questo secondo mandato”. (Continua dopo la foto)









Le soddisfazioni in famiglia per Cristina non finiscono qui: qualche tempo fa si è laureata sua figlia Benedetta. Dal punto di vista professionale, invece, la Parodi ha concluso la stagione in Rai di “La prima volta” e, a dirla tutta, i risultati non sono stati entusiasmanti e il suo futuro è incerto. “Non dico addio perché è una parola un po’ troppo grande, diciamoci arrivederci”, ha detto salutando il suo pubblico e lasciando così aperta una possibilità. (Continua dopo la foto)





La bella Cristina si è poi concessa un weekend di relax al mare in quello che lei definisce “uno dei posti più belli d’Italia”. E in barca tra Napoli, Positano e Capri, ha condiviso con i suoi follower di Instagram una serie di scatti in cui si diverte a posare come una modella. La Parodi, 54 anni compiuti a novembre scorso, indossa un abito turchese con una fantasia delicata, spalline sottili e soprabito abbinato. (Continua dopo foto e post)







Scatti, questi, che hanno subito raccolto migliaia di cuoricini e anche stavolta ha ricevuto complimenti dalle amiche vip. Emanuela Folliero, per esempio, commenta “Bellissima”, Federica Fontana “Bella Cri”, e Cristina Chiabotto, interpretando il sentimento generale, “La classe”. Sono tutti concordi nell’affermare che la Parodi ha un’eleganza innata, è radiosa e il turchese è proprio il suo colore. Insomma, per i fan Cristina non ha proprio nulla a che invidiare alle 20enni.

