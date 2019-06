Alberto Matano è un giornalista noto soprattutto in ambito di politica nazionale e internazionale. Dai periodi universitari (ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza) Matano inizia a scrivere per il quotidiano Avvenire. Nel 1996 inizia la sua collaborazione con Rete News a Montecitorio, l’agenzia televisiva, e nello stesso periodo entra nella scuola di giornalismo televisivo di Perugia. Nel 1998 diventa giornalista professionista. Il suo primo contratto da professionista è in Rai, dove inizia il suo percorso radiofonico nell’ambito che lo ha poi reso noto, la politica italiana ed internazionale.

Da parlamentarista nel 2001 passa al Tg1 divenendo caposervizio della redazione Interni e nel 2010 lo si vede alla conduzione di Mezzasera in onda sull'ammiraglia Rai. Nel 2007 Gianni Riotta lo chiama al Tg1. Qui continua a seguire la cronaca politico-parlamentare e ottiene la nomina a caposervizio della Redazione Interni. Nel 2010 diventa conduttore dell'edizione del tg di mezzasera.









Nel 2012 fa parte del cast di Unomattina Estate con la collega Valentina Bisti. L'anno successivo approda prima al tg delle 13:30, poi all'edizione delle 20:00 e diventa il conduttore di Speciale Tg1 in diretta. Alberto Matano ha condotto molte edizioni straordinarie e dirette del Tg1 (tra le altre: la nascita del Governo Monti, le conferenze stampa di fine anno del Presidente del Consiglio dei ministri Renzi nel 2014 e nel 2015, la telecronaca del Giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quelle sull'attacco alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi e sulla strage di Sousse in Tunisia, le cerimonie di apertura e chiusura di Expo 2015, lo speciale in prima serata sulla strage di Nizza con l'annuncio in diretta del colpo di Stato in Turchia).





Alberto Matano diventa autore e conduttore di Sono innocente, docufiction che racconta le storie di persone arrestate ingiustamente in onda su Rai 3, in prima serata, dal 7 gennaio 2017. Il programma verrà rinnovato anche per una seconda edizione, in onda nel 2018. Nel 2019 Alberto Matano viene richiamato a Rai 3 per condurre un late show di intrattenimento: Photoshow. Archiviato il programma, partecipa a diverse puntate della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, in qualità di opinionista, alternandosi con altri colleghi.





Nello stesso anno diventa conduttore de ‘’La vita in diretta estate’’ in coppia con Lorella Cuccarini. Molto riservato, non si sa nulla della vita privata di Alberto Matano. Dai social network, però, scopriamo che è molto legato ai due nipotini. Alberto Matano è nato il 9 settembre del 1972 a Catanzaro. Come detto, sulla sua vita privata si hanno pochissime notizie. Anche il suo peso e la sua altezza sono sconosciuti.

