“Io e te”, una puntata davvero all’insegna del romanticismo quella andata in onda venerdì 28 giugno su Raiuno. Complice la presenza di Mara Venier, arrivata in studio a sorpresa, si è improvvisata intervistatrice del padrone di casa, Pierluigi Diaco (che conduce insieme a Valeria Graci e Sandra Milo) di cui è molto amica.

Diaco ha definito l'ospitata di Mara come "la sorpresa più bella che potessi ricevere" e, come anticipato, la presenza di Mara è diventata l'occasione che ha permesso al conduttore della trasmissione di diventare protagonista di un'intervista eccezionale durante la quale ha parlato del marito Alessio Orsingher e dell'amore che lo lega a lui. Così Diaco si è lasciato intervistare dall'ospite speciale, che è riuscita a farlo sbottonare anche della sua vita privata e sul marito, ovvero il giornalista di La7 nel programma Tagadà con cui si è unito civilmente nel 2017.









"Ho fatto il solista per tantissimi anni – ha detto Pierluigi Diaco – ho cominciato molto presto a fare questo mestiere, non avevo cultura e carattere per affrontare certe esperienze. Sono stato coraggioso, ma molto spericolato", ha spiegato a Mara Venier e al suo pubblico. È passato poi a parlare direttamente di Alessio Orsingher rispondendo alle domande della sua intervistatrice eccezionale.





"Prima di lui (il marito Alessio Orsingher, ndr) non onoravo seriamente i rapporti, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro", ha detto ancora. E infine la romantica dedica: "Alessio mi ha cambiato la vita. Alessio è la vita insieme. Ho conosciuto la sicurezza quando l'ho incontrato".







La parentesi romantica non è finita qui perché anche Mara ha ricevuto una sorpresa. Nel giorno del suo 13esimo anniversario con Nicola Carraro, che si trova a Santo Domingo, la ‘zia’ si è vista recapitare il messaggio con tanto di proposta di nuovo matrimonio da parte del marito. “Ti ricordi che giorno meraviglioso?” ha esordito lui ricordando il matrimonio. Poi la domanda: “A proposito, se torni a Santo Domingo ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente”. E lei: “Ti risposerei anche domattina”.

