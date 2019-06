Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia dell’ex corteggiatrice.

È stato lui a spostarsi per amore, segno che non può più fare a meno della sua Claudia. Anche se in tv non li abbiamo più vista, la coppia nata nello studio di Maria De Filippi continua a essere molto seguita dai fan. Sui social, certo. Ed è stato lì, su Instagram, che la bella Claudia ha deciso di soddisfare qualche curiosità dei follower rispondendo a qualche domanda.









Ovviamente gli utenti si sono lasciati andare con domande che riguardano la loro relazione, che con il passare del tempo diventa sempre più importante, e così Claudia si è ritrovata a dover rispondere anche a chi le chiedeva di matrimonio e figli. Nonostante il suo rapporto con Lorenzo sia praticamente appena nato, la ex corteggiatrice non ha alcun dubbio.





Sì, la Dionigi sogna di avere dei bambini e anche di convolare presto a nozze con Riccardi. Si dice anche sicura che lui sarà un buon padre. "Sì assolutamente sì, ogni tanto ci pensiamo come sarebbe con dei cobrini dentro casa", dice Claudia a chi le chiede se tra i loro sogni c'è anche quello di avere dei figli. "Anche perché lo vedo come un ottimo padre, è molto dolce", aggiunge lei, che è innamoratissima. E ancora: "Sì io voglio sposarmi assolutamente, anche avere dei figli. Dato che i 30 anni si avvicinano quasi, penserei più a dei cobrini, però insomma vediamo con il tempo".







I fan sono felicissimi di come procedano le cose tra Claudia e Lorenzo che, stando alle risposte di lei, sognano un futuro insieme e una famiglia. Ma c’è anche un altro sogno che vorrebbero realizzare: fare un lungo viaggio. Questo inverno, secondo quanto rivelato da Claudia, la coppia vorrebbe volare a New York. Non hanno ancora progettato vacanze lunghe per questa estate, ma sicuramente trascorreranno qualche giorno a Monza.

