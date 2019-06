Il 28 giugno è stato l’anniversario di nozze di Mara Venier e Nicola Carraro. Tredici anni di nozze per la coppia, festeggiati “in solitaria” (lei in Italia, lui a Santo Domingo) ma con sorpresa finale e in diretta tv. La prima a celebrare l’importante anniversario era stata la “zia” sui social, dove è sempre attivissima. Solo qualche giorno prima, in realtà, precisamente il 26 giugno, la conduttrice ha dovuto fare i conti con una triste ricorrenza: quattro anni dalla morte della sua mamma.

A lei ha dedicato un pensiero sui social: “Mammina mia. Oggi sono quattro anni… mi manchi sempre di più”, ha scritto Mara, aggiungendo dei fiori come emoticon. La foto, poi, è molto importante: è quella scattata il giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato il 28 giugno 2006 da Walter Veltroni. Sua mamma era lì, raggiante accanto a lei, ad accompagnarla. (Continua dopo la foto)









Solo due giorni dopo, il 28, la Venier ha celebrato il 13esimo anniversario di nozze con Nicola Carraro, che definisce “la mia botta di culo”. “Oggi è il nostro anniversario – ha scritto la Venier su Instagram accanto a una loro bellissima foto delle nozze – 13 anni, ma tu sei a Santo Domingo con Bibì. Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte”.Un giorno importante che però non ha potuto trascorrere con la sua metà: il marito è infatti in vacanza con un amico a Santo Domingo, dove la coppia ha una villa in cui ama rifugiarsi ogni volta che può. (Continua dopo la foto)





La “risposta” di Carraro al dolce post della Venier non è tardata ad arrivare. In diretta tv, nella puntata di ‘Io e Te’ andata in onda venerdì su Rai Uno. Mara è arrivata inaspettatamente nello studio del programma pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco e dopo averlo ‘intervistato’ sul rapporto che lui ha col marito, Alessio Orsingher, si è parlato del suo anniversario di nozze. (Continua dopo foto e post)







La conduttrice non ha nascosto l’amarezza per la distanza che l’ha tenuta lontana da Nicola in un giorno così importante ma poi è rimasta spiazzata. Si è vista recapitare il messaggio con tanto di proposta di nuovo matrimonio da parte del marito. “Ti ricordi che giorno meraviglioso?” ha esordito lui ripercorrendo i dettagli del loro matrimonio. Poi la domanda: “A proposito, se torni a Santo Domingo ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente”. Applausi a scena aperta. E lei: “Ti risposerei anch’io domattina”.

