È un momento d’oro per Alberto Urso. Dopo il trionfo ad Amici e l’ondata di popolarità che l’ha investito, per la gioia dei suoi fan il cantante 21enne messinese darà il via ai suoi primi concerti live Il tour lo vedrà esibirsi nelle città di Roma e Milano, come lui stesso ha annunciato attraverso la sua pagina Instagram. Due sono le date previste: il 29 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma e il 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti sono già in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 21 giugno, online sul sito TicketOne, via call center e punti vendita. Alberto si è già esibito in diverse località dell’Italia per un tour promozionale del suo album, ma è la prima volta che è in procinto di organizzare concerti live, dove sarà affiancato da un’orchestra che lo accompagnerà durante le sue esibizioni. (Continua dopo la foto)









Nel frattempo il suo album “Solo”, disco d’oro, si conferma ai vertici della classifica Fimi, mentre in seconda posizione ecco la sua ex compagna di avventura, Giordana Angi con “Casa”. Alberto è amatissimo, non solo dai giovani, ma anche dalle mamme che vedono in lui il classico “bravo ragazzo”. Oltre all’innegabile talento, il vincitore di Amici ha spiccato anche per educazione e riservatezza. (Continua dopo la foto)





Naturalmente è anche seguitissimo su Instagram, dove conta oltre 490mila follower e dove per la prima volta ha mostrato il fisico. Alberto Urso ha infatti postato un’immagine in cui, a torso nudo, beve il caffè. E commenta: “Il primo caffè di una lunga serie – scrive Alberto Urso come didascalia del post Instagram – Voi quanti ne bevete al giorno?”. Le risposte ricevute dai fan, però, sono tutto fuorché attinenti alla sua domanda. (Continua dopo foto e post)







“Scusa, sto guardando tutto tranne il caffè”, scrive infatti una follower del giovane cantante sotto al post. Ma sono in tante ad ammirare il fisico di Alberto: “Fa già caldo qui. Ti chiedo di avere pietà per i miei ormoni”, “Passatemi del sale che devo riprendermi”, “Io mi squaglio”, si legge. E ancora: “Non puoi pubblicare queste foto, mi sono strozzata con il tè”, “No, vabbè così no! Stiamo scherzando, noi così morte. Sei fo*****mente illegale”, e ancora: “Distruzione di massa”, “Mi sa che tu vuoi sterminare tutti noi”, “Non puoi postare ‘ste foto all’improvviso, eh”.

