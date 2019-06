Romina Carrisi, che bomba! Dimagrita e sexy in bikini: la foto stende tutti

Una foto davvero sensuale, quella di Romina Carrisi pubblicata dalla mamma sul suo profilo Instagram ufficiale. Un bikini striminzito e un fisico mozzafiato per la piccola di casa Carrisi. La madre, orgogliosa, ha pubblicato la cover del settimanale Gente, dove la bellissima figlia della cantante italo-statunitense e di Al Bano, si mostra in splendida forma.

Romina Carrisi in splendida forma, si è guadagnata la copertina di Gente. E come ogni madre la Power, restituisce l’onore alla figlia e posta la cover del settimanale. E con altrettanto orgoglio, la cantante ex moglie di Albano Carrisi commenta il titolo, dato dal settimanale allo scatto. Gente, infatti scrive: “Romina bella come la mamma“. Ma Romina Power, aggiunge come didascalia al post: “Ma MOLTO più della mamma”. Anche l’ultimogenita di Romina Power e Albano Carrisi ha pubblicato la copertina del settimanale sul proprio account Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









“Da quando i miei hanno capito che sono una famosa Instafashionblogger certificata (qui il profilo Instagram), – scrive Romina Carrisi sotto il post sul profilo Instagram – cercano sempre di usare la mia fama per farsi pubblicità”. L’ironia della quartogenita di Albano è travolgente. E con lo stesso umorismo non manca di ringraziare coloro che l’hanno permesso. All’autrice dell’intervista dice: “Raccontarsi attraverso te è valsa l’ansia”; al make up artist rende il merito “Per avermi trasformata in una cover girl con le tue mani da fato!”. (Continua a leggere dopo la foto)





E non trascura nemmeno se stessa: “Dimenticavo… grazie alla mia forza di volontà per essere andata in palestra invece di andare a bere”. “La nuova stella nella famiglia di Albano”. La bellezza “senza inganno” piace ai followers che, sull’account Instagram di Romina junior, superano gli 81 mila. “Sei di una bellezza mozzafiato e il valore aggiunto è che sei una perla anche nell’anima”, è uno dei tantissimi commenti lasciati sull’account Instagram della giovane. Intanto Romina Power è uscita dall’ospedale dove era stata operata al ginocchio. (Continua a leggere dopo la foto)





Ad informare i follower della cantante ci ha pensato la stessa artista italo-statunitense, che ha pubblicato una foto allarmante sul suo profilo Instagram ufficiale. Romina ha detto di stare bene, ma non ha specificato di che natura fosse la sua operazione. Secondo quanto riferito, l’ex moglie di Al Bano si sarebbe sentita male e così sarebbe stata costretta a correre in ospedale per subire un’operazione d’urgenza. Tra tutti i fan dell’artista si è diffuso il panico e la preoccupazione, poiché non è stato immediatamente chiaro cosa avesse colpito Romina.

Eleonora Pedron: svolta sexy sui social, erotica e sensuale in un angolino