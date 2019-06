Nella sua storia, infatti, ha condiviso uno foto sconvolgente, informando la sua “famiglia virtuale” che è stata vittima di un piccolo incidente. La conduttrice romana, pur mostrandosi tranquilla e sorridente, ha mostrato una grossa tumefazione all’occhio destro che si è procurata camminando su un terreno dissestato. Lorella Cuccarini ha commentato, spiegando quanto successo. (Continua a leggere dopo la foto)





“Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca” recita il post. Per fortuna nulla di grave, solo tanto spavento per la showgirl.

Lorella Cuccarini è, senza dubbio, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Nel corso degli anni, ha collezionato una lunga serie di successi presentando diversi programmi seguitissimi. È di pochi giorni fa, la notizia che vede protagonista proprio la conduttrice romana: Lorella Cuccarini sarebbe pronta tornare in Rai. (Continua a leggere dopo la foto)





La showgirl sarà al timone di due programmi:nel primo, “La Vita in Diretta”, sostituirà alla conduzione Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, affiancata, molto probabilmente, dal giornalista Alberto Matano. Il cambio è stato reso necessario dopo una stagione non brillante in termini di ascolti. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Lorella potrebbe condurre anche “Linea Verde” insieme a Federico Quaranta, a partire dal 9 agosto prossimo.