“Che Dio ci aiuti”, la brutta notizia arriva proprio da Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più talentuose del cinema, del teatro e della televisione italiani. Nel corso della sua carriera di attrice ha vinto numerosi premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì (1990) e per Loro (2019), e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella (1988), 3 Nastri d’argento.

E ancora 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto. Si fa notare al cinema con Pupi Avati nel film Impiegati che le vale il Globo d’oro come miglior attrice rivelazione. Numerose le sue interpretazioni in popolari serie televisive tra le quali Orgoglio trasmessa da Rai 1 a partire dal 2004, in cui ha interpretato fino ai primi episodi della terza ed ultima stagione il ruolo della nobile Anna Obrofari. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora I Cesaroni, in cui interpreta il ruolo di Lucia Liguori, moglie di Giulio (Claudio Amendola) e nella serie tv Caro maestro (Canale 5), dove ha interpretato il ruolo di Elisa. Negli ultimi anni la sua fama è cresciuta grazie alla fiction Rai ”Che Dio ci aiuti”, in cui veste i panni di suor Angela. L’ultima stagione è stata un vero successo e proprio l’attrice aveva commentato gli ascolti in un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni. (Continua a leggere dopo la foto)





“A parte i numeri, parlando di gradimento, è stata la stagione più amata della serie. La mia proposta di far avere una crisi a suor Angela è stata subito accolta. E ci ha fatto vedere un aspetto vero di un personaggio che altrimenti rischiava di diventare una specie di santino”. Nonostante il gradimento, molto probabilmente la fiction slitterà. Siamo abituati a vedere in onda la fiction ogni due anni, ma stavolta potrebbe passare più tempo. Intervistata dal settimanale Vero, l’attrice che interpreta suor Angela ha rivelato. (Continua a leggere dopo la foto)





“Per le nuove puntate di Che Dio ci aiuti, il pubblico questa volta dovrà un po’ aspettare. Non so quando la fiction tornerà su Raiuno, ma un po’ di suspance, in questi casi, non guasta mai…”. Nonostante il possibile ritardo, Che Dio ci aiuti 6 ci sarà al cento per cento: “A ogni modo non riesco mai a dividermi da Suor Angela, quindi si tornerà sicuramente in onda!”, ha rivelato l’attrice che veste i panni dell’amatissima suora.

