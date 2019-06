Temptation Island, l’indiscrezione sulla seconda puntata: “Una coppia è pronta a lasciare il programma”. Nella prima puntata, abbiamo lasciato due coppie in piena crisi: Jessica e Andrea e Nunzia e Arcangelo. Per quanto riguarda questi ultimi, lui non disdegna le attenzioni della tentatrice e Nunzia chiede un falò di confronto. La prima puntata è terminata senza sapere se Arcangelo ha accettato il confronto con la giovane napoletana. E adesso arriva lo spoiler che spiega cosa è successo.

A parlare di questa coppia ci pensa l‘autore e curatore del reality, Fabio Pastrello. Su UeD Magazine, l’uomo rivela che Nunzia e Arcangelo si ritrovano a prendere una decisione davvero difficile. Da una parte c’è una donna pronta a creare una famiglia dopo 13 anni di relazione e dall’altra un uomo che preferirebbe continuare a “comportarsi come un fidanzato più giovane della sua età”. (Continua a leggere dopo la foto)









Così, Pastrello descrive questa interessante coppia. “Arcangelo è stato l’unico uomo della sua vita e questo forse l’ha spinta a farsi andare bene anche ciò che non le andava”, spiega l’autore riferendosi a Nunzia. È davvero forte il sentimento che li unisce, eppure gli anni li hanno portati a prendere le distanze l’uno dall’altra. Entrambi sperano che con la partecipazione a “Temptation Island” la loro storia possa prendere una svolta, arrivando al confronto con tutte le risposte. (Continua a leggere dopo la foto)





Andare a convivere o mettere la parola fine al loro rapporto, prendendo strade separate dopo 13 anni d’amore? Questa la domanda che i due si pongono durante la partecipazione al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. E così l’autore del programma Mediaset scrive:

“Nunzia e Arcangelo dovranno prendere una decisione difficile”. Dalle anticipazioni sembra proprio che Nunzia e Arcangelo si separeranno dopo il falò di confronto. Infatti, sappiamo che la prima coppia che si incontrerà prenderà la decisione di separarsi. Quasi certamente, la seconda puntata di Temptation Island, in onda il 1° luglio, si aprirà con il falò di confronto tra i due e i telespettatori capiranno se le anticipazioni ci avevano azzeccato. (Continua a leggere dopo la foto)





Temptation Island è iniziato e sei coppie di innamorati hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Già nella prima puntata, andata in onda lunedì 24 giugno, gli esiti non sono stati positivi. I dodici concorrenti si sono divisi in due diversi villaggi, quello dei fidanzati circondati da 13 donne single e quello delle loro compagne attorniate da 13 tentatori. Le coppie hanno accettato di trascorrere 21 giorni separati per avere delle conferme e cercare di resistere alle tentazioni.

