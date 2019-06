Com’è ormai noto, il prossimo anno non vedremo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi fare coppia a La Vita in Diretta. Nella nuova edizione al loro posto dovrebbero arrivare Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ne ha dato notizia nelle ultime ore il sito TvBlog e, poco dopo, ecco che dalle pagine del settimanale Oggi arriva una novità sulla Fialdini, la conduttrice 39enne che ha presentato il programma pomeridiano di Rai 1 per tutto l’inverno – e non senza polemiche – con il collega Timperi.

Beh, che fine farà allora la bella Francesca? Nella rubrica del giornalista Alberto Dandolo, Oggi riporta un rumor sulla Fialdini che sarebbe in trattativa per “emigrare” in un altro canale pur rimanendo in quel di viale Mazzini. Chiusa la parentesi de La vita in diretta, dunque, nel futuro professionale della Fialdini potrebbe esserci un cambiamento importante. (Continua dopo la foto)









Secondo Alberto Dandolo, infatti, la conduttrice potrebbe approdare a Rai 3, con un programma tutto per lei. “Sono giorni fitti di incontri, telefonate e riunioni per la bella conduttrice toscana, Francesca Fialdini – si legge sulla rubrica su Oggi – Secondo i soliti ben informati, potrebbe ‘trasferirsi’ a Rai 3 e inaugurare un nuovo programma cucito su misura per lei”. Quindi la Fialdini avrà un programma suo e non dovrà più dividere il palco? (Continua dopo la foto)





Prima di questo rumor, in realtà, le ultime news davano la Fialdini e Timperi di nuovo in coppia. Non certo a La vita in diretta che, come detto, probabilmente passerà alla Cuccarini e a Matano, ma in un altro programma Rai. Stando a quanto riportato sempre da Tv Blog, Francesca e Tiberio potrebbero ‘raddoppiare’ e tornare a lavorare insieme. Dove? A Unomattina in famiglia si vociferava. (Continua dopo le foto)







Dopo le prime incomprensioni a La vita in diretta, i due erano riusciti a cementare un’ottima intesa, molto apprezzata anche dal pubblico. E se fosse vero il rumor della conduzione di Unomattina in famiglia, per Tiberio Timperi si tratterebbe di un gradito ritorno, dopo oltre venti anni di conduzione. E se per Timperi si parla di cosa quasi certa, diverso il discorso per la Fialdini, per cui si tratterebbe solo di un’ipotesi. Ipotesi “smentita” dalla nuova voce che la vorrebbe su Rai3. Staremo a vedere.

