Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne hanno vissuta una storia d’amore lunga e travagliata. È finita, pare definitivamente, a maggio scorso, quando la dama del parterre femminile ha detto addio al cavaliere che l’aveva da poco richiamata in studio. Un addio molto sofferto e doloroso, come spiegato più volte da Ida, che può comunque contare sull’affetto di tantissimi fan, ma necessario. Di recente la bella dama ha riaperto questo capitolo in un’intervista rilasciata al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Ha spiegato che ora sta molto meglio. Si dedica al lavoro e al figlio Samuele e anche agli amici. Gemma Galgani fra tutti. Con lei, dama storica del trono over, è entrata subito in sintonia. Ida sa che su Gemma può sempre contare, come dimostrato anche l’estate scorsa, quando era in preda a una crisi a Temptation Island. (Continua dopo la foto)









Con Riccardo, spiega Ida alla rivista, è ufficialmente finita. Ma “la cosa che in parte mi rincuora – dice la Platano – è la consapevolezza di avercela messa davvero tutta per recuperarla, anche se poi non ci sono riuscita”. Si sa: è sempre stata molto innamorata di Riccardo e ci ha provato e riprovato fino alla fine a ricucire il rapporto. Ma poi si è resa conto che non c’era più niente da fare. (Continua dopo la foto)





Oggi, come detto, Ida sta meglio anche se ammette che sarà difficile credere a un altro uomo dopo quello che ha vissuto a Uomini e Donne: “Sono estremamente delusa da una storia a cui ho creduto“. Ma come era facilmente prevedibile, Ida e Riccardo si sono rivisto dopo la fine di Uomini e Donne. Le cose però non sono andate come la dama si aspettava e sulle pagine della rivista ha raccontato il loro ultimo incontro: “L’ho rivisto il 16 giugno scorso e assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta”. (Continua dopo le foto)







“Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi. Secondo me non c’era più bisogno di sentirci, visto che il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo. Ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto ‘ti voglio bene’, e lui l’ha detto a me ed è finita così”. In ogni caso, nessun rancore. Se tornerà a settembre a UeD? “Da qua a settembre possono accadere tante cose, potrei conoscere un uomo. Se questo non accadrà e mi sentirò pronta, tornerei senza problemi”.

“Insieme!”. Federica Panicucci in vacanza con i figli Mattia e Sofia: le foto