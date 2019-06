“Devo riprendere fiato”. Bianca Guaccero con la valigia in mano: mossa inaspettata

Un anno intenso. Un anno che ha regalato tante soddisfazioni e qualche dispiacere a Bianca Guaccero. Se da una parte l’edizione di Detto Fatto appena conclusa ha fatto registrare degli indici d’ascolto che hanno fatto sorridere molti nella stanza dei bottoni, dall’altra l’addio – a detta di tutti indolore – di Giovanni Ciacci potrebbe aver lasciato qualche segno. Segni che Bianca Guaccero si toglierà di dosso durante questo periodo di vacanza a Formentera insieme alle amiche, Lorella e Barbara con la piccola Alice, la figlia alla quale è legatissima, rimasta a casa.

A far luce sul mistero è la stessa Bianca Guaccero che spiega come sia la prima vacanza che si concede dopo tre anni ed inoltre l’estate per lei sarà ricca di lavoro, con la promozione del suo libro e del nuovo film a cui ha preso parte. Proprio per questo ha deciso di rilassarsi e godersi qualche giorno al mare, tra aperitivi e divertimento senza pensieri. La figlia Alice, a cui la Guaccero è davvero legatissima, è rimasta in Italia con il papà. Continua dopo la foto









Un periodo lontane fa bene ad entrambe, a Bianca utile a ricaricare le batterie e alla piccola Alice per passare qualche giorno con il papà. “Avevo bisogno di riposo“, spiega Bianca Guaccero al settimanale Oggi che riporta in esclusiva nel numero in edicola oggi, 27 giugno, delle vacanze a Formentera della conduttrice. Non c’è però la figlia Alice, “Mi è mancata molto, ma mi sono resa conto che riprendere fiato mi fa bene e forse fa bene anche a lei stare senza di me”. Continua dopo la foto





Questo però non ferma Bianca dal concedersi anche un’altra vacanza, un ritaglio di tempo dai molti impegni di lavoro e questa volta sarà con Alice, le due saranno insieme a Ferragosto, in una perfetta vacanza madre-figlia. Ormai è ufficiale, Bianca Guaccero tornerà a settembre a Detto Fatto(che per la prossima stagione perde Giovanni Ciacci). Il programma è stato un passaggio da parte di Caterina Balivo, ma la conduttrice è riuscita a farlo suo senza però stravolgerlo troppo. Continua dopo le foto







Nel frattempo, la sua sfera amorosa non riporta novità. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, la conduttrice ed attrice non ha ritrovato l’amore, su Oggi dice ancora: “Non c’è nessuno nella mia vita ma va bene così per il momento, sono davvero serena. Di sicuro i pretendenti per Bianca Guaccero non mancheranno.

