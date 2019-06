Alessia Orlandi, da ragazzina di Amici a ‘bomba sexy’. È diventata così (senza parole)

È stata una delle allieve più criticate di Amici di Maria De Filippi. Era il 2004 e Alessia Orlandi entrava nella scuola nella sezione cantanti. Il suo strano taglio di capelli, che poi andò di moda grazie alla sua visibilità in televisione, la rese indimenticabile. Il suo livello non era ‘’altissimo’’ rispetto a molti colleghi che, invece, riuscivano a guadagnarsi l’ammirazione dei professori. Ma grazie alla sua caparbietà e alla voglia di imparare, Alessia riuscì a fare colpo sul pubblico.

Sono passati 15 anni. Ma cosa fa adesso Alessia? E soprattutto, com'è diventata? Dopo l'esperienza ad Amici (dal 2004 al 2006) è stata in tournée con lo spettacolo "Footloose", dove ha vestito i panni di Wendy Jo, l'amica del cuore della protagonista Samantha Fantauzzi (anche lei allieva della scuola di Maria De Filippi) che interpretava Ariel Moore.









Nel 2007 è entrata a far parte dell'Accademia biennale della Fonderia delle arti indirizzo musicale-teatro diretta da Giampiero Ingrassia. Nel 2010 ha ''recitato'' per lo spot televisivo ''Tantum Rosa'', mentre da qualche anno canta nella "Frangettas Anni 60", band di Terracina che propone un repertorio di musica beat anni 60 e 70 italiana, da Caterina Caselli all'Equipe 84, passando per i Corvi, Nada e Patty Pravo. La band si esibisce in matrimoni e feste e anche di recente ha partecipato ad alcuni festival nazionali.





"'Degli anziani che fingono di essere giovani che fingono di essere anziani' – si legge sul loro account social – Con questo irriverente motto i Frangettas nascono nel 2010: cinque musicanti fermamente decisi a riportare in auge il mai dimenticato e sempreverde Beat, che tanto appassiona giovani e non più giovani (per l'appunto!), figli e genitori, nonni e nipoti, signorine e signorini, schiodandoli tutti dalle sedie e costringendoli a ballare senza sosta su quelle note così familiari e irresistibili da sembrare patrimonio acquisito e irremovibile dell'inconscio collettivo".





I riferimenti della band sono tutti prettamente 60’s, a partire dal sound, passando per gli arrangiamenti, per finire allo stile non solo musicale ma anche visivo. Dopo la sua partecipazione al talent possiamo dire che l’avanzare dell’età ha fatto miracoli su di lei. Sul suo profilo Instagram Alessia Orlandi pubblica foto della sua vita privata e scatti che la ritraggono come una vera e propria modella. Non c’è che dire, un bellissimo cambiamento.

