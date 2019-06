“Tocca a loro”. ‘La vita in diretta’, cambia tutto: è una vera rivoluzione

La notizia non è ancora ufficiale ma le voci sembrano trovare conferma ora dopo ora. La prossima edizione de La Vita in Diretta sarà condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. A riportare la notizia à Tv Blog. Se l’indiscrezione di Tv Blog dovesse trovare conferma, sancirebbe il ritorno in tv a ‘tempo pieno’ di Lorella Cuccarini in veste di conduttrice dopo un periodo di pausa durante il quale, comunque, ha fatto parlare di sé per i suoi continui diverbi con la sua rivale storica Heather Parisi. E non finisce qui, perché sembra proprio che a Lorella Cuccarini saranno affidate anche 4 prime serate del Grand tour di Linea verde, in onda a partire da venerdì 9 agosto. Al suo fianco sarà confermato Federico Quaranta.

I rumor che danno Matano e la Cuccarini prossimi presentatori de La Vita in Diretta parlano di una scelta voluta dalla direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, che avrebbe deciso di puntare sull'inedito tandem formato dal giornalista e dalla showgirl per provare a dare nuovo smalto alla trasmissione, visti i risultati dell'ultima stagione non proprio entusiasmanti.









Ricordiamo che gli ultimi due anni de La Vita in Diretta hanno visto protagonista Francesca Fialdini (con Marco Liorni nel 2017/2018 e con Tiberio Timperi nel 2018/2019). Il cambio di tutti e due i conduttori al timone dello show non è usuale. Infatti non avveniva dal 2013, quando Paola Perego e Franco Di Mare sostituirono Mara Venier e Marco Liorni.





Lorella Cuccarini nasce a Roma il 10 agosto 1965 (Leone, ascendente Ariete). Inizia a frequentare i corsi di danza a nove anni nella scuola di Enzo Paolo Turchi (attuale marito di Carmen Russo), un paio d'anni più tardi fa parte di corpi di ballo come ballerina di fila approdando anche nel mondo dello spettacolo in programmi come "Te lo do io il Brasile" con Beppe Grillo, "Tastomatto" con Pippo Franco e collabora col circo Togni girando alcuni spot come quello della Birra Dreher.







Dopo le medie consegue il diploma di Accompagnatrice Turistica e successivamente consegue anche la maturità in lingue straniere. Lorella Cuccarini dopo una lunga carriera e successi a non finire era tornata i Rai nel 2010 dopo una breve parentesi a Sky al Domenica In.

