La notizia rischia di scatenare una vera e propria reazione a catena. Un conduttore Rai avrebbe lasciato la guida di un programma per motivi diversi da quelli ufficiali. La bomba viene dal settimanale Chi e sarebbe fondata. Il nome per ora resta top secret e il motivo è presto detto. pare siano coinvolti pure tribunali. Insomma nulla di divertente o trash, potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio.

“Ha annunciato l’addio a un programma consolidato, dicendo che avrebbe preso altre strade. In realtà dietro questo grande gesto nasconde una situazione drammatica fatta di sentenze e reati. Chi è il mal capitato?”, questo si legge tra le Chicche di gossip sul nuovo numero in edicola della rivista. Come avete visto, non sono stati fatti nomi anche se un indizio sembra essere piuttosto chiaro. Non possiamo sapere a chi sia riferito questo scoop, ma intanto Dagospia ha aggiunto un ulteriore indizio per giungere al conduttore Rai protagonista: “Aiutino: non è più in Rai da qualche settimana”. Chi sarà questo conduttore Rai? Non è dato saperlo al momento, ma di sicuro questo gossip servirà a scatenare una vera bufera sui conduttori che lavorano sui primi canali televisivi. Continua dopo la foto









Ognuno di noi si farà un’idea su chi potrebbe mai essere questo conduttore e se ne parlerà molto nei prossimi giorni. Dunque è facile pensare che nelle prossime settimane potrebbero giungere ulteriori aggiornamenti o gossip a riguardo. In rete inizieranno a spuntare gossip e nomi a riguardo e magari chi verrà tirato in ballo erroneamente si ritroverà costretto a smentire. Continua dopo la foto





Un potenziale scandalo che rischia di alzare un polverone in un momento difficile per l’azienda con molti che hanno mal digerito il trasferimento di Fabio Fazio dalla rete ammiraglia a Rai 2. Il motivo sarebbe legato a dissapori con il vicepremier Matteo Salvini. Fabio Fazio infatti non sarebbe gradito alla quota Lega, che oggi rappresenta il principale partito d’Italia alla luce dei risultati delle ultime elezioni europee. Con queste parole, Fabio Fazio aveva salutato il suo pubblico prima di cominciare la puntata. Continua dopo la foto







“Siamo giunti alla fine di una stagione intensa, complicata ma molto vivace – dice Fabio Fazio – Trentadue puntate insieme, una media di più di 3.8 milioni di spettatori, grazie a chi ci ha seguito, a chi ha creduto in noi. L’anno prossimo ci ritroveremo su Rai2, sembra”

