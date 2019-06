Incidente a ‘Ciao Darwin’, arriva la brutta notizia su Gabriele Marchetti

Questa stagione di “Ciao Darwin”, come è noto, è stata al centro di terribili incidenti e polemiche, dopo ciò che è accaduto a due concorrenti durante la sfida del Genodrome, Gabriele Marchetti e Deborah Lo Bianco. Il concorrente di Ciao Darwin è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’incidente è stato sottoposto anche un un delicato intervento.

La puntata di cui è stato protagonista Marchetti era andata in onda il 3 maggio, in occasione della sfida ‘Nati Vecchi’ contro ‘Finti Giovani’. Marchetti (l’uomo con la camicia arancione) appariva solo nel primo segmento della prova del ‘Genodrome’, mentre la scena dei rulli era stata tagliata. Tutto sembrava andare per il meglio, ma durante l’ultimo segmento della gara – la corsa sui rulli – il concorrente era caduto, riportando una grave paralisi. Ma come sta Marchetti? A due mesi di distanza dall’incidente il settimanale Oggi ha ricostruito dando notizia delle sue condizioni. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti dell’accaduto e siamo vicini a lui e alla sua famiglia, lo siamo stati fin dal primo momento – aveva dichiarato il conduttore Paolo Bonolis in apertura di puntata – Abbiamo posto in essere tutte le misure necessarie, tutto quello che era necessario al suo immediato soccorso. Abbiamo costantemente monitorato tutto lo sviluppo della vicenda. Quindi, invitiamo a chi fosse davvero interessato di seguire solamente e nient’altro che le notizie ufficiali. Per rispetto del concorrente, della famiglia e, sopratutto, per rispetto della verità”. (Continua a leggere dopo la foto)





Citando fonti familiari, Oggi ha scritto che Marchetti sarebbe ancora “ricoverato con quattro vertebre rotte alla clinica Santa Lucia”; ma non solo, l’uomo “è condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù”. Stando a quanto riferito dalla rivista diretta da Umberto Brindani, le sedute in palestra e sulle macchine per la rieducazione motoria non avrebbero dato risultati apprezzabili, almeno per ora. Al momento, sempre secondo Oggi, Gabriele Marchetti riuscirebbe a muovere soltanto le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro. (Continua a leggere dopo la foto)







Il conduttore del programma, Paolo Bonolis, e la moglie Sonia Bruganelli – che con la sua società Sdl si occupa direttamente dei casting per i concorrenti e le comparse di Ciao Darwin – si tengono costantemente informati sull’evoluzione del quadro clinico dell’uomo grazie a un contatto diretto con Simone, unico figlio dello sfortunato concorrente. Il mese scorso il cugino Stefano Ambrosetti aveva rilasciato un’intervista all’AdnKronos spiegando la situazione medica di Marchetti: “Le condizioni sono sempre uguali, bisogna aspettare, è cosciente, ma dal collo in giù è bloccato. Sembrava ci fossero leggeri segnali ma nulla di più”.

