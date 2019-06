Barbara D’Urso ‘congelata’: cosa va in onda al posto del suo Live

Barbara D’Urso la aveva annunciato. A niente erano servite le richieste di Pier Silvio Berlusconi. La risposta della signora della tv era stata netta: “Ho bisogno di riposo”. Così erano stata cancellate le ultime due puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, da stasera al suo posto ecco Riviera. Si tratta di un thriller che sarebbe dovuto approdare su Canale 5, già a settembre del 2018 e che solo adesso è finalmente arrivato, ogni mercoledì in prima serata.

Riviera è una serie che vede protagonista l’attrice americana Julia Stiles, nei panni della bella Georgina, un’esperta d’arte che si innamora e poi sposa un ricco possidente, Costatine Clios, che vive in Costa Azzurra. La vicenda, infatti, si articola nella suggestiva ed opulenta località francese. L’avvenimento che darà inizio al racconto sarà la morte di Costatine, avvenuta durante l’esplosione di uno yacht. Continua dopo la foto









Georgina deciderà di indagare e si troverà a fare i conti con segreti, intrighi e bugie che complicheranno le dinamiche della famiglia Clios, tra le più potenti della Costa Azzurra. Questioni irrisolte, al limite con la criminalità, toccheranno la normalità della famiglia che dovrà barcamenarsi tra il lasciare che tutto il losco nascosto venga allo scoperto o continuare a sotterrare le prove di una totale amoralità. Georgina, quindi, non sarà sola in queste indagini, verrà supportata da Irina, la prima moglie del suo defunto compagno. Continua dopo la foto





Irina cercherà di approfittare della situazione per poter riprendere in mano le redini della famiglia e riappropriarsi di un potere di cui era stata privata, ovviamente, servendosi di espedienti e sotterfugi senza porsi alcuno scrupolo. Significativa sarà la presenza dei figli di Costatine Clios: Adam, Christos e Adriana. Tra loro è Christos a ricoprire il ruolo lasciato dal padre, mentre Adam ha sempre avuto un rapporto contrastante con la sua famiglia, tanto da allontanarsene e vivere la sua vita da scrittore, lontano da loro. Continua dopo la foto







Nel corso di Riviera emergerà un forte risentimento da parte di quest’ultimo nei confronti dei suoi familiari che non l’hanno mai compreso, e non farà nulla per soffocare la sua sofferenza, denigrando la figura del padre. Insomma Barbara D’Urso ha trovato il suo degno sostituto, pure se i fan non sembrano averla presa benissimo.

