“La verità su Nicolò”. Caduta Libera, la ex fidanzata Sara vuota il sacco: “Quando uscirà”

Grazie al suo talento e alle sua conoscenze è diventato ormai un personaggio pubblico, parliamo di Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera. Dopo la storia con Valeria Filippetti durata solo un paio di mesi, Nicolò Scalfi ha deciso di voltare pagina. Dopo la conoscenza con Veronica, anch’essa conosciuto nello studio di Caduta Libera, il campioncino bresciano ha conquistato il cuore della giovane Sara.

Interpellato dal padrone di casa Gerry Scotti, sull’argomento il 20enne ha risposto in questo modo: “Stiamo insieme da poco”. Il conduttore ha presentato la ragazza, dicendo che Nicolò, il ragazzo dei record per sfide e cifre, con 510mila euro. Poi in modo ironico lo ha smascherato dicendo che si è tenuto una sorpresa, in studio c’è la nuova fidanzata. (Continua a leggere dopo la foto)









“Caspita, ma tu le scegli tutte belle, Sara è una meraviglia. Guardate che faccino che ha la fidanzatina del campione. La mamma l’ha già presentata a noi e agli autori”, ha esclamato il presentatore mettendo in forte imbarazzo il pubblico presente nello studio di Cologno Monzese. Ma la ragazza ha rivelato su Instagram che con il campioncino è già finita e che la puntata che abbiamo visto è stata registrata mesi fa. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ragazzi, la puntata di ieri era di qualche mese fa. Io e Nicolò non stiamo più insieme”. La giovane ha poi rivelato anche cosa accadrà nelle prossime settimane del programma, cioè come continuerà la avventura da campione di Nicolò, lanciando anche qualche spoiler. Il campione di Caduta Libera è stato sconfitto. Le puntate sono state registrate in largo anticipo. Credo che vedremo la sua sconfitta entro metà luglio. (Continua a leggere dopo la foto)





Ex fidanzata a parte, Nicolò Scalfi con le sue 77 vittorie sta per battere l’Uomo Gatto, che a Sarabanda è rimasto per 80 puntate conquistando il quarto posto nella classifica dei campioni rimasti in carica per più puntate nei quiz italiani. Nicolò Scalfi è nato nel 1999 a Sarezzo in provincia di Brescia. Attualmente frequenta il Politecnico di Milano e studia Design industriale. Per quanto riguarda le sua passioni ci sono i cruciverba oltre che il suo Milan, squadra della quale è tifosissimo.

