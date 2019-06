Il Grande Fratello 15 è stato uno dei reality più discussi degli ultimi anni ma anche uno dei più seguiti e amati dal pubblico da casa. È stata l’edizione del ritorno di Barbara d’Urso dopo 15 anni di assenza ed è stata anche l’edizione di Aida Nizar, l’esplosiva concorrente spagnola che ha creato non poche dinamiche all’interno della casa del GF15. Tra i partecipanti che hanno maggiormente avuto occasione di confrontarsi con il ciclone spagnolo all’interno della casa c’era Danilo Aquino, idraulico romano dagli occhi di ghiaccio.

Carattere forte e modi di fare diretti, Danilo Aquino è stato uno dei protagonisti del GF 2018 anche grazie all'innata simpatia romana che ha reso la casa un po' più movimentata. Una volta terminata la sua esperienza ha fatto qualche ospitata nelle discoteche e ha partecipato ai salotti di Canale5 ma non ha abbandonato il suo lavoro. All'interno della casa non ha avuto modo di conoscere una ragazza capace di rubargli il cuore perché la donna della sua vita era evidentemente altrove.









L'ha trovata a pochi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello. Lei è Giada Giuliani, classe 1993, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Fanno coppia fissa da ormai diversi mesi e sul profilo Instagram di Danilo non mancano le dediche d'amore per la sua amata. Un amore che sembra essere scoppiato per un colpo di fulmine, che ha folgorato il ragazzo terribile di Roma Sud. Quella tra Danilo e Giada non è sicuramente una relazione di lungo corso ma è sicuramente una storia d'amore molto forte e travolgente. Proprio nelle ultime ore l'ex concorrente del GF 15 ha fatto un annuncio che ha sorpreso i suoi fan, pubblicando una foto insieme alla sua compagna in dolce attesa. Danilo Aquino sarà molto presto papà, la gravidanza della donna sembra essere in uno stato già avanzato viste le dimensioni della pancia.





Sono dolcissime le parole che il ragazzo ha voluto dedicare alla sua donna: " Ho sbagliato molte volte nella vita ma ho fatto anche cose giuste… e sceglierti è stata la cosa più giusta che potessi fare…. " ha esordito Danilo nel lungo post su Instagram, che poi continua: "risceglierei te altri milioni di volte… contro tutto e tutti!!! Auguri mammina del mio cuore sarai una mamma meravigliosa…. " Non sono mancate le congratulazioni da parte dei suoi ex compagni di avventura del GF15 ma soprattutto la risposta della sua compagna, che lo ha ringraziato. " La mia spalla, la mia vita, il mio complice.. Non potevo scegliere un UOMO migliore! Sei tutta la nostra vita, siete tutta la mia felicità!!!! Grazie vita mia mi hai cambiato la vita ti amo tanto.. Contro tutto e tutti. "





Danilo Aquino non ha ancora reso noto il sesso del nascituro che nascerà tra poche settimane. Non è da escludere che quando il piccolo nascerà verrà presentato il diretta televisiva nei salotti di Canale5 per la gioia dei suoi tantissimi fan.

