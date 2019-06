“Un’altra!”. Temptation Island, Katia irriconoscibile prima dei ritocchi: foto

Temptation Island 2019 è appena iniziato, ma già dai primi minuti della prima puntata è stato chiaro a tutti che la “regina” di questa edizione è Katia Fanelli. Fidanzata da 2 anni e mezzo con Vittorio Collina, già solo con il look sfoggiato nel video di presentazione ha conquistato i telespettatori: ciclisti e top giallo fluo. Subito dopo, al momento della scelta dei single tentatori, Katia si è di nuovo distinta.

Il suo preferito è stato Giovanni Arrigoni, un affascinante wakeskater professionista che ha ricambiato le attenzioni della concorrente, donando proprio a lei la famosa ghirlanda del programma condotto da Filippo Bisciglia. Poche ore al villaggio delle fidanzate e Katia sembra aver già dimenticato il compagno Vittorio. La bionda che ha fatto di “fotonico” una delle sue parole più usate ha infatti trovato nel single Giovanni una persona davvero interessante tanto da dire ad alta voce: “Io non mi sento fidanzata”. (Continua dopo la foto)









Vittorio, a cui Filippo ha mostrato le immagini dell’intesa e del corteggiamento tra i due al primo falò, è rimasto male. Amareggiato e infastidito: “Mi sta scadendo come persona: sta buttando tutto all’aria. Io ho una dignità, da persona innamorata io soffro”. Ma Katia si è difesa a distanza sottolineando che il suo sentimento per lui non è così forte e che vorrebbe da lui un atteggiamento più deciso, “da vero uomo”. (Continua dopo la foto)





Insomma, Vittorio e Katia sembrano già in crisi. Lei è molto decisa: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Quindi faccio così. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene tutto il resto”, ha detto. Ma a prescindere da come andrà a finire l’esperienza a Temptation Island, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata basta aprire Instagram o Twitter per rendersi conto che Katia, nata a Rimini il 19 gennaio 1994, è stata incoronata protagonista assoluta. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Katia ci regalerà grandi gioie! 🦌 #temptationisland #temptation Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 24 Giu 2019 alle ore 1:06 PDT

Visualizza questo post su Instagram Katia è FOTONICA! 😂 #TemptationIsland Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 24 Giu 2019 alle ore 1:26 PDT



Durante e dopo Temptation, Katia Fanelli è stata paragonata a Elena Morali e persino a Paris Hilton e i video in cui dice “fotonico” sono stati ripostati infinite volte sui social. Ma si è notato anche che qualche anno fa la fidanzata di Vittorio non era proprio come la vediamo ora in tv. E cioè bionda platino, con ciglia finte, labbra carnosissime e sempre vestita provocante. È il sito Bitchyf a pubblicare le foto di quella che sembra una vera “metamorfosi”. Nonostante abbia solo 25 anni, Katia anni fa era molto, molto diversa. Le foto parlano da sole.

“Mi fai schifo”. Temptation Island, salta la prima coppia: lite furiosa e lacrime