Nadia Toffa sta continuando a combattere la sua battaglia contro il tumore. La conduttrice continua la sua lotta contro il tumore, scoperto nel dicembre 2017, ma non perde mai la forza né l’ottimismo. Determinata a vincere questa battaglia, Nadia la condivide dal principio sui social con i fan che non le fanno mancare tutto il loro affetto e che l’aspettano al suo posto. Da tempo Nadia si sta sottoponendo a un ciclo di terapie pesanti e invasive per cui a maggio scorso ha dovuto lasciare in anticipo la trasmissione di Italia Uno saltando l’ultima puntata proprio per dedicarsi alle cure.

Ma anche in quell’occasione, vista l’assenza all’ultimo momento, ha sempre tranquillizzato i suoi fan attraverso messaggi sui suoi canali social. Il 10 giugno scorso, poi, ha festeggiato i suoi primi 40 anni a casa con la famiglia e gli amici più cari, ma non poteva non condividere un giorno così importante su Instagram, dove i fan le dimostrano sempre tanto affetto. (Continua dopo la foto)









“Ciao amici carissimi – ha scritto la Toffa nel post, accanto a una foto in cui sorridente fa il segno di vittoria – finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni… Ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore”. Sono passate un paio di settimane da quel giorno speciale ma ora i suoi follower sarebbero davvero preoccupati per il suo silenzio. L’ultimo post pubblicato risale infatti all’11 giugno, il giorno successivo a quello del suo compleanno. Poi più nulla. (Continua dopo la foto)





In quell’occasione Nadia Toffa ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra la battaglia di Don Maurizio, un sacerdote che da anni conduce una lotta contro i veleni delle mafie legati ai rifiuti. “Vi prego – chiede Nadia ai suoi fan – diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… Non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”. (Continua dopo foto e post)







Una clip e una didascalia che suonano come una vera e propria preghiera perché il sacerdote non resti solo nella sua battaglia. Questo video è l’ultimo post condiviso su Instagram dalla Toffa. Come detto, è stato pubblicato lo scorso 11 giugno e da quel momento in poi la conduttrice de Le Iene si è chiusa in un silenzio social che sta allarmando tutti i suoi fan.

