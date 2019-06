“Mollato sull’altare”. Temptation Island, il segreto nel passato di Andrea

È iniziata ufficialmente la nuova stagione di Temptation Island. E già sembra esserci un personaggio che spicca sugli altro. Si tratta di Andrea Filomena che partecipa con la sua fidanzata Jessica Battistello. Una storia strana quella della coppia con Andrea Filomena che, come del resto le altre 5 coppie in gara, ha deciso di mettere alla prova il loro amore quando sembrava giunto al coronamento. La coppia formata da Andrea Filomena e Jessica è nata nell’ottobre 2016, con i due che hanno incominciato fin da subito una convivenza.

Ad un passo dalle nozze il 9 giugno, hanno invece preferito Temptation Island, poiché: "Sono stata io a decidere di far saltare il matrimonio. Avevo già visto l'abito e dato l'anticipo per la location. Se alla fine ho deciso di non sposarmi è perché non sono felice fino in fondo della vita che sto facendo con lui e voglio venire a Temptation Island e mettere alla prova il nostro rapporto per capire se sono ancora innamorata di lui o è solo abitudine", ha dichiarato Jessica.









Sfida accettata per Andre Filomena a, che si è dimostrato pronto a riconquistare la sua metà decidendo di partecipare al reality show, in quanto crede nel rapporto ed afferma di essere senza alcun dubbio innamorato. La prima puntata del programma è andata in onda lunedì 24 giugno: riuscirà Andrea a far cambiare idea a Jessica e a riportarla all'altare? Non resta che collegarsi dalle bellissime spiagge di Santa Maria di Pula, in Sardegna, per vedere come andrà a finire tra i due sposi… posticipati.





Andrea Filomena è nato il 12 settembre 1988 a Milano. Andrea ha una sorella e un cane Husky di nome Kira, che ama alla follia. Dopo aver conseguito il diploma in Informatica, ha deciso di dedicarsi ad altro. Andrea lavora come parrucchiere e ha un negozio tutto suo. Oltre che a essere hair stylist, è anche gestore della propria attività.







Andrea Filomena ha un profilo Instagram (@mrfilo2) in cui condivide attimi della sua vita. Vanta più di duemila followers e nelle sue foto si possono vedere i diversi viaggi fatti insieme alla fidanzata, Jessica. Non solo, ma Andrea Filomena ha anche parecchi scatti con Kira, il suo cane. Il ragazzo non manca però di pubblicare foto riguardanti il suo lavoro, ossia quello di hair stylist.

