Fiori d’arancio per il ballerino di Amici: ha sposato il compagno Andrea

L’ex ballerino di Amici ha detto “sì”!.Ha sposato il compagno Andrea domenica scorsa, 23 giugno 2019, nel Castello di Santa Severa a Santa Marinella, in provincia di Roma, e tra gli invitati c’erano diversi ex allievi di Amici. Come Shaila Gatta, ballerina di Amici 14 oggi Velina di Striscia la Notizia e conduttrice di Paperissima Sprint, e Costantino Imperatore, concorrente di Amici 10.

Ed è proprio grazie alle Stories condivise da questi ultimi che possiamo dare una sbirciata al matrimonio dell’ex protagonista del talent di Maria De Filippi che è stato celebrato all’aperto, in uno splendido giardino, e al ricevimento, accompagnato dalle musiche di Vivaldi, il valzer del Gattopardo e fuochi artificiali. Lui è Vincenzo Mingolla e domenica scorsa ha sposato il compagno,

Andrea Falzane. I fan del programma ricorderanno sicuramente Vincenzo. Era la stagione 2007-2008 e il ballerino si fece notare nella fase iniziale, ma fu eliminato e la sua avventura si concluse (non senza polemiche) a un passo dallo sbarco al serale. (Continua dopo la foto)









Vincenzo ha partecipato all’edizione di Amici poi vinta da Marco Carta ma non era riuscito ad arrivare alla fase serale, motivo per cui quando è stato eliminato aveva diffuso un comunicato stampa non del proprio ‘leggero’ con il programma: “Sono stanco di sentir parlare di Talent Show e poi vedere in prima linea solo il corpo docente schierarsi e inveire contro gli stessi, ci son ben altri programmi atti e pronti ad ospitare litigi e tensioni, il programma da me vissuto in prima persona è un ottimo trampolino di lancio per tutti, per me personalmente è stata una fase di passaggio nella mia carriera (…)”. (Continua dopo la foto)





“La professionalità all’interno conta – scriveva ancora Mingolla- , ma non abbastanza per decretare il vero merito ai giovani in gara. Serve quel di più che arrivi al pubblico, che non è né il cuore né la tecnica, frasi largamente utilizzate per descrivere un’arte ben più ampia, ma una personalità contraddittoria pronta a fare e disfare e soprattutto disposta a vivere quell’esperienza concentrandosi esclusivamente sul messaggio da far arrivare al pubblico spettatore”. (Continua dopo le foto)







Vincenzo, che oltre a essere un ballerino è anche coreografo, ha lavorato in tantissimi show, sia in Rai che a Mediaset, e al Lidò di Parigi. È stato anche direttore artistico della manifestazione Globe Soccer Awards 2019 che si è svolta a Dubai. E domenica scorsa il ballerino che abbiamo conosciuto nella settima edizione di Amici ha detto “sì” al suo Andrea.

Sono amiche da anni, ma solo ora Valeria Marini parla del ‘caso Pamela Prati’: ecco cosa dichiara