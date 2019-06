Detto Fatto, via Giovanni Ciacci. Il sostituto? ‘Lui’: famoso e suo rivale in amore

L’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto ha lasciato tutti sorpresi. Quella del mitico Giò Giò è infatti stata una presenza costante per il pubblico del programma di Rai2, che ha accompagnato i telespettatori anche nel cambio di conduzione tra Caterina Balivo e Bianca Guaccero. Ma nella prossima stagione Detto Fatto sarà orfano del suo volto più rappresentativo, che per sua scelta ha deciso di intraprendere nuove avventure. È stato lo stesso Ciacci a comunicarlo ai suoi fan tramite un post su Instagram che ha scatenato numerose polemiche.

“Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle … Sono stati anni bellissimi a Detto fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Detto fatto, ti ho voluto tanto bene”, ha fatto sapere. Poi ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano in cui ha anche svelato che il prossimo anno i suoi fan lo ritroveranno in altre vesti e su altre reti, lontano dalla Rai. (Continua dopo la foto)









“Stando alle dichiarazioni rilasciate al Fatto, Ciacci ha deciso di lasciare Detto Fatto già diverso tempo fa, a maggio: “Questa decisione l’ho annunciata dieci giorni fa, ma già a maggio avevo deciso di non far più parte del cast del programma. […] Non mi sono mai stancato di Detto Fatto, che è un programma che ho amato e che amo ancora. Semplicemente ho ricevuto una proposta interessante in un programma che è nelle mie corde e che mi diverte molto”. (Continua dopo la foto)





La domanda ora è: chi prenderà il suo posto a Detto Fatto e affiancherà così la bella Bianca Guaccero? Come annunciato dal sito TvBlog, il sostituto dovrebbe essere Guillermo Mariotto, già giudice di Ballando con le Stelle. Uscito il rumor, si è subito riacceso quella della rivalità con Ciacci, dal momento che lo stilista ha condiviso con lui un fidanzato, come sottolineato da Giovanni a RTL 102-5: “Io e Guillermo Mariotto abbiamo avuto lo stesso fidanzato per 10 anni, anche per questo c’è astio, mi odia un po’”. (Continua dopo le foto)







Ma nell’intervista al Fatto, il mitico Giò Giò ha voluto mettere a tacere anche la polemica che lo vorrebbe contrario all’arrivo di Mariotto nel suo ruolo di esperto di immagine a Detto Fatto: “Se hanno scelto davvero Guglielmo Mariotto, come leggo su Tvblog, ne sono felice – ha spiegato – L’idea che sia proprio lui a sostituirmi, lo ammetto, mi fa ridere. È una trovata divertente. […] A me non tocca più di tanto questa notizia. Non ci sono più lì, dunque possono fare quel che vogliono. Mi fa soltanto ridere perché, se ci pensiamo, abbiamo condiviso tante cose con Mariotto. Adesso avremo anche quest’esperienza in comune”.

Un regalo super lusso! Il fidanzato compie 50 anni, Tina Cipollari lo sorprende così