Un regalo super lusso! Il fidanzato compie 50 anni, Tina Cipollari lo sorprende così

“Io conosco Tina più di qualsiasi altra persona e ti dico schiettamente che Tina non è assolutamente gelosa di nessuno. Tina ha una sua storia, una potenza mediatica e televisiva che a lei nulla la tocca. In comune abbiamo solo una gelosia: quella per i nostri figli. Per tutto il resto, ognuno fa la propria vita”. Così Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne e attualmente impegnato con Ambra Lombardo del GF, ha parlato a Giada Miceli durante il programma “Non Succederà Più”.

Nalli, che nel reality di Canale 5 ha conosciuto la bella Ambra e ora sta vivendo con lei una bellissima relazione, ha deciso di rispondere a tutte le interviste (compresa quella della sorella di Tina) svelando cosa pensa davvero dell’opinionista di Maria De Filippi. E se tra Kikò e Ambra tutto procede a gonfie vele, anche tra Tina e il suo Vincenzo Ferrara va alla grande. (Continua dopo la foto)









La love story tra la Vamp di Uomini e Donne e il ristoratore fiorentino va avanti da circa un anno e i due l’hanno ufficializzata qualche mese dopo la fine del matrimonio di lei. Vincenzo, che è estraneo al mondo dello spettacolo, ha 3 anni in meno di Tina ed è un ristoratore, proprietario a Firenze della nota ‘Osteria del Porcellino’. E ha anche ricevuto subito la benedizione di Kikò: “Lo conosco poco – ha affermato lo stylist qualche tempo fa – Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente”. (Continua dopo la foto)





Vincenzo Ferrara ha compiuto 50 anni e la sua Tina ha celebrato l’occasione domenica sera a Villa Vittoria, Firenze. Tante le foto condivise su Instagram dalla vamp di Canale 5, tra brindisi, musica dal vivo e meravigliosi effetti scenografici. Un ‘white party’ a cui hanno partecipato gli amici più stretti, tra cui lo scrittore Simone Di Matteo, che con Tina ha condiviso la partecipazione alla quinta edizione di “Pechino Express”. (Continua dopo le foto)







In una Storia di Instagram Tina brinda alla sua dolce metà e scrive: “Auguri amore mio che oggi compi 50 anni”. Le immagini parlano chiaro: la Cipollari è sempre più innamorata del suo compagno, da cui non si è mai separata mai per tutta la serata. Si sono anche lasciati andare a un bacio appassionato al momento della torta. Poi il regalo di compleanno per cui la Vamp non ha certo badate a spese. È Vincenzo a svelarlo a mezzo social. Ferrara ha mostrato un Rolex d’oro e scritto: “Ciao Tina, io ti amo e grazie per questo bellissimo regalo”.

