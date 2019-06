Abbiamo conosciuto Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Dapprima come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, poi come tronista, forse una delle più amate di quest’ultima stagione televisiva. Giulia non è stata scelta da Lorenzo e Maria De Filippi ha deciso di darle comunque la possibilità di incontrare l’anima gemella offrendole il trono. Alla fine del suo percorso, la bella Giulia ha scelto a sorpresa Manuel Galliano. Il favorito del pubblico, difatti, era l’altro suo corteggiatore, Giulio Raselli e molti ora sperano di vederlo a settembre come nuovo tronista.

Come procede la storia d’amore tra Giulia e Manuel? A un mesetto dalla scelta non proprio bene, a sentire le ultime voci che parlano infatti di crisi nera. I fan si sono convinti che la relazione tra l’ex tronista e il suo nuovo fidanzato stia già lentamente naufragando. I motivi? L’indizio cardine, per i più attenti, sarebbe nel viaggio organizzato a Ibiza. (Continua dopo la foto)









Come sanno bene i telespettatori di Uomini e Donne i viaggi ad Ibiza non portano bene agli ex protagonisti del programma. Basti pensare a quanto accaduto di recente tra Angela Nasti e Alessio Campoli. E quindi per questa ragione in molti hanno espresso i propri dubbi dopo aver scoperto che anche Manuel è partito per la “isla” in compagnia di amici, lasciando a casa Giulia. Inoltre i fan hanno notato che già da qualche giorno la coppia ha smesso di mostrarsi insieme sui social. Altro motivo, questo, per cui diversi follower si sono interrogati in merito ad una possibile crisi in corso. Ma chissà se i fan stavolta hanno ragione a dubitare… (Continua dopo la foto)





Nel frattempo possono decisamente consolarsi con lo scatto sexy che Giulia ha deciso di regalar loro su Instagram. Anche se qualcuno ha colto subito l’occasione di domandarle della presunta crisi con Manuel (non ricevendo però alcuna risposta dalla diretta interessata), sono rimasti davvero tutti incantati a vedere la ex tronista in versione provocante. (Continua dopo foto e post)







Giulia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in intimo. Si è lasciata immortalare con un completino nero e bianco, con ricami e trasparenze ‘hot’, e sopra un cardigan bianco aperto mentre guarda verso la finestra. Sembra quasi una foto professionale più che amatoriale. Di certo c’è che i like (più di 87mila) e i complimenti non sono tardati ad arrivare sotto al post. “Sei molto bella Giulia, hai il fisico di una dea!”, si legge. E ancora “Sei bellissima!”.

“Io gay?”. UeD, Gianni Sperti vuota il sacco: ecco come stanno le cose24