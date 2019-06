“Io gay?”. UeD, Gianni Sperti vuota il sacco: ecco come stanno le cose

Uomini e Donne è andato in vacanza. La trasmissione tornerà infatti il prossimo settembre ma i suoi protagonisti restano al centro del gossip. Tra tutti, Gianni Sperti. L’ultima intervista Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne. Passato, presente, futuro e l’immancabile domanda sulla sua presunta omosessualità. “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. La gente – ha spiegato Gianni Sperti a Francesco Canino di Panorama – è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso”.

Single ma corteggiatissimo. “Via social – gli ha chiesto Canino a un certo punto dell’intervista – ti corteggiano più gli uomini o le donne?”. “In egual modo e misura – questa la risposta dell’opinionista di Uomini e Donne – e spesso in maniera parecchio h…d”. Continua dopo la foto









“C’è un no di cui ti penti?”, gli è stato chiesto durante l’intervista. Sembra di no, anche se Gianni Sperti dice: “Rifiutai la tournée mondiale di Geri Halliwell. All’epoca bramavo per farlo, ma misi l’amore al primo posto”. Insomma, Gianni Sperti non smentisce se stesso e il motivo per cui tanti lo apprezzano. La vita di Gianni Sperti, non è stata tutta in discesa. Nato il 12 aprile di quarantasei anni fa a Manduria, provincia di Taranto, ma crescerà poi a Pulsano dove, sin alla tenera età, si dedicherà alla danza. Continua dopo la foto





L’esordio in tv arriva a poco più di vent’anni quando, notato dal coreografo Garrison Rochelle, entra a far parte del corpo di ballo di La sai l’ultima? Vip, in onda su Canale 5. Da qui inizierà un rapido susseguirsi di programmi sul piccolo schermo: Stelle sull’acqua, con la conduzione di Carmen Russo, Il grande bluff, con protagonista Luca Barbareschi, e ancora La sai l’ultima?, per poi passare nel 1996 nel gruppo di ballo di Buona domenica. Continua dopo la foto









Proprio qui incontra la showgirl Paola Barale, con la quale si è sposerà nel 1998. Il matrimonio però durerà appena quattro anni, sfociando in una burrascosa separazione datata 2002. Dopo il divorzio gli furono attribuiti diversi flirt, tra cui quello nel 2008 con Maria Zaffinoe quello con Karina Cascella, entrambi mai confermati. Da qui forse l’ipotesi una sua presunta omosessualità.

