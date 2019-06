Di recente abbiamo visto Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane tornare nella Casa del GF. “Sono molto emozionata di tornare nella casa dopo un anno – ha detto lei – Questi ragazzi sono bellissimi ma in difficoltà nell’amore, perché questi sono tempi ostili all’amore perché tendono a distinguere e dividere. Invece l’amore unisce. Dobbiamo far vincere l’amore perché se facciamo vincere l’odio non c’è speranza. In questa casa ho abbracciato Simone e ce ne hanno dette di tutti i colori. Anche in questo momento scrivono e scrivono. Ma che ci frega di quello che scrivono? Se ami c’è l’amore altrimenti non c’è”.

Oltre alle belle parole della Pezzopane, il pubblico è rimasto colpito anche dai nuovi tatuaggi del compagno con cui, a dispetto dei rumor, procede tutto a gonfie vele. L’ex gieffino, tra i più amati dell’edizione numero 15, si è infatti tatuato ancora il volto. Nel dettaglio: un enorme veliero sulla guancia destra, un teschio sulla guancia sinistra, due lettere nella parte destra della fronte e una ragnatela sempre sulla fronte. (Continua dopo la foto)









“Mi sono tatuato tutto perché mi riconoscono e mi fermano continuamente per strada. Così non mi faccio riconoscere”, ha detto il fidanzato di Stefania Pezzopane ospite di Pomeriggio 5. Ora si torna a parlare del compagno di Stefania Pezzopane perché si è sottoposto a un intervento chirurgico per effettuare il trapianto di capelli. Lo ha reso noto lo stesso Simone, che dopo essere volato a Istanbul per l’operazione ha condiviso i risultati sui social. (Continua dopo la foto)





“Il motivo per il quale ho deciso di rendere pubblica questa foto è perché non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante – ha scritto Simone -, ma soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe. Siate liberi, voletevi bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono. Chi si deve vergognare, non chi ha deciso di fare un passo importante per la propria vita e per il proprio benessere, ma chi giudica le scelte altrui specie quelle che vi rendono felici”. (Continua dopo foto e post)







Simone, che con questa lunga didascalia ha spiegato il motivo dell’intervento, ha voluto condividere con i suoi fan anche l’arrivo in clinica, l’operazione (durata circa 8 ore e mezza), la foto con lo staff e quella del risultato finale dell’intervento. Sempre via social ha voluto ringraziare i medici turchi e italiani per il lavoro svolto: “Da oggi grazie a queste persone decisamente fantastiche, uniche al mondo direi, sono tornato a sorridere”, si legge accanto a una foto che ritrae Simone con l’equipe.

