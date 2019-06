Pamela Prati tronista a UeD, la verità spiazzante di Raffaella Mennoia

Pamela Prati prossima tronista a Uomini e Donne. È l’indiscrezione che sta girando in queste ore su diverse testate di gossip, secondo cui la showgirl, dopo il polverone che si è sollevato per il caso Mark Caltagirone, avrebbe deciso di rimettersi in gioco con una nuova avventura in televisione. E, visto che ormai tra Verissimo e i programmi di Barbara D’Urso è di casa a Mediaset, quale migliore trasmissione se non quella in cui persone di tutte l’età cercano l’amore?

La notizia ha fatto il giro del web e tantissimi telespettatori si sono scagliati contro la produzione del programma condotto da Maria De Filippi. "Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa – ha scritto il settimanale Vero – Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all'occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne". Rumors ha cui ha replicato la Mennoia, sommersa dalle domande dei followers.









L'autrice storica di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi ha soddisfatto la curiosità dei fans utilizzando l'ironia. "Mi state scrivendo in moltissimi per smentire una notizia apparsa nelle ultime ore" – afferma Raffaella mostrandosi rilassata in spiaggia – "ma gli asini volano?", chiede. Pamela Prati, dunque, non cercherà l'amore sul trono di Uomini e donne.





Parole che hanno tutta l'aria di una smentita. Sembra dunque che non vedremo molto presto Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne. L'ex star del Bagaglino, dopo le lacrime in tv e lo scandalo del finto matrimonio, sembra intenzionata a lasciarsi alle spalle Mark Caltagirone. Per mesi non si è parlato d'altro e ancora oggi non è facile capire chi siano le vittime e chi i carnefici, fra accuse e dichiarazioni della Prati delle sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.





Raffaella Mennoia ha commentato così la notizia di Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne pic.twitter.com/ww5mIjMdRc — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 23 giugno 2019

Intanto la Prati, dopo qualche settimana di totale silenzio sui social, sta piano piano tornando alla sua vita pubblica. Qualche giorno fa ha pubblicato una foto mentre è in vacanza, corredata da una citazione di Anna Magnani che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita”.

