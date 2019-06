Parte lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, la sesta edizione di “Temptation Island”. Sei coppie si troveranno a vivere un’esperienza che dovrà dare loro la risposta alla domanda delle domande: l’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? A condurre il docu-reality, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte dei partecipanti. Sei coppie (Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina) vivranno, per 21 giorni consecutivi, divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo.

Da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single, dall'altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare. Le giornate all'interno del resort saranno caratterizzate da relax e divertimento, tra la vita nel villaggio, visite culturali alla scoperta di bellezze incontaminate, sport e lunghe chiacchierate con nuovi amici. Ma, a scandire le tappe salienti a "Temptation Island", sarà un appuntamento fisso, ovvero, il Falò.









Sul web sono trapelate le foto del cast del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Tra i tentatori e le tentatrici della nuova stagione del gioco sulle tentazioni figureranno Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglia a "Uomini e donne"), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara Fasone, sempre a "Uomini e donne"). Poi ci saranno anche Alessandro Cannataro (che è apparso già in tv, avendo corteggiato Sara Affi Fella a "Uomini e donne") e Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli e papà del piccolo Alle.





Tra le tentatrici, invece, c'è anche Federica Lepanto (vincitrice del Grande Fratello 14). Federica Lepanto si è dimostrata molto indipendente. Ha fatto la ragazza immagine nei locali della capitale e ha frequentato l'università a Bologna, dove nel frattempo si era trasferita, arrivando a laurearsi in infermieristica. Nel 2015 arriva finalmente la svolta. Federica Lepanto viene scelta per entrare a far parte del cast del Grande Fratello vincendo la quattordicesima edizione del programma.





Dopo la meritata vittoria nella casa, di Federica Lepanto non si è sentito più parlare, ma torna in televisione grazie a Temptation Island, dove ricopre il ruolo di tentatrice. L'ex vincitrice del Grande Fratello 2015, lavora come influencer e collabora promuovendole molte aziende. All'interno della casa aveva avuto una relazione con Alessandro Calabrese, poi stata fidanzata con Cristian, suo ex con il quale doveva convolare a nozze. Federica Lepanto è nata il 6 febbraio 1993 a Salerno, è alta 174 cm e pesa 58 chili.

