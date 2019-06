“È una meraviglia”. ‘Caduta libera’, il campione Nicolò Scalfi presenta la sua fidanzata

Nicolò Scalfi è l’inarrestabile campione del programma condotto da Gerry Scotti “Caduta libera”. Il giovane sembra davvero non cedere il passo a niente e nessuno. Un misto tra fortuna e capacità, con la sua stoffa e con grande stile e caparbietà, è riuscito a superare ben oltre le cifra di 500mila euro. Un cifra che, considerando l’età del giovane ragazzo, è un traguardo strabiliante, che potrebbe davvero fare la differenza per la realizzazione dei suoi sogni futuri.

Durante la puntata trasmessa sabato 22 giugno, infatti, ha presentato al conduttore la nuova fidanzata. Gerry Scotti ha fatto sapere agli spettatori: "Questa sera ha una sorpresa. Me la vuole dire perché io sono un po' uno di famiglia". Così, è stata inquadrata una ragazza di nome Sara seduta tra il pubblico, proprio accanto alla madre di Nicolò.









"È veramente una meraviglia", ha detto Gerry Scotti commentando la nuova fidanzata di Nicolò. Nell'ultima puntata, trasmessa su Canale 5, il campione ha regalato come sempre un finale mozzafiato, grazie al gioco finale dei "10 passi", purtroppo senza riscontrare vittoria; infatti Nicolò ha perso l'occasione di accumulare altri 10mila euro al suo più che consistente montepremi. La sua ex, Valeria Filippetti, nelle ultime ore è stata interpellata da alcuni followers interessati a conoscere la sua opinione su questa nuova love story.





In particolare, a una fan che su Instagram le ha domandato: "Nicolò ha appena comunicato di essersi fidanzato. Cosa ci dici a proposito?", lei ha risposto: "Che non potrei essere più felice per lui. Nicolò – si legge in una delle sue ultime IG Story – è una persona bellissima e merita di essere felice". Sui social, intanto, c'è chi non nasconde la nostalgia per il passato sentimentale dei due e, ripercorrendo il loro legame, scrive: "Eravate stupendi insieme con Nicolò, io speravo non vi lasciaste mai. Siete due bellissimi e bravissimi ragazzi".





"La storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa, – aveva confessato la Filippetti durante una puntata del programma condotto da Gerry Scotti – ma è finita nel migliore dei modi non c'è rancore e non c'è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto. Vi ringrazio davvero tanto per il supporto e l'immenso affetto che ci avete dimostrato in queste settimane, mi avete riempito il cuore. Abbiamo deciso di vivere il nostro rapporto in maniera diversa da come siete abituati a vedere".

