David Scarantino e Cristina Incorvaia, sono stati sicuramente il protagonisti principali del trono Over di Uomini e Donne grazie anche alla loro storia d’amore fatta di alti e bassi, discussioni e gelosie. Dopo varie polemiche, nell’aprile del 2019 i due hanno deciso di abbandonare insieme il parterre del dayting show di Maria De Filippi per viversi serenamente fuori dalle telecamere.

"Ho scoperto che è una donna che è realmente interessata all'idea di costruirsi una famiglia e una vita con me in maniera concreta, proiettandosi verso il futuro. La cosa che apprezzo di più di Cristina è la sua intelligenza… in generale è una donna perfetta, se non fosse per la sua scarsa pazienza: è davvero un vulcano! Una donna vulcano con la quale voglio andare a convivere al più presto" aveva confessato David Scarantino in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Nel 2019, insieme alla fidanzata Cristina, decide di partecipare a Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippi Bisciglia.









"Io sono innamorato di Cristina, – ha raccontato David Scarantino nel video di presentazione del reality – ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo". Lei invece ha ammesso: "La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta".





Gli sport preferiti di David Scarantino sono il ciclismo e il fitness che pratica davvero con molta passione e assiduamente. Il nuovo concorrente di Temptation Island è inoltre amante della natura e degli animali. David si è già sposato nel 2000, ma il matrimonio è durato solo un anno, ha avuto altre frequentazioni e convivenze in passato ma nulla di definitivo neanche in questo caso fino a quando non ha conosciuto Cristina durante la sua partecipazione a Uomini e Donne.





Originario di Genova, nato nel 1977, è un imprenditore di successo e si occupa di commercio ma è anche attivo nel settore immobiliare. È alto 1 metro e 87 centimetri per un peso complessivo di circa 80 chili. Oltre a David Scarantino e la fidanzata i protagonisti di Temptation Island 2019 saranno Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

