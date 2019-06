Arcangelo Bianco è uno dei protagonisti dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip. Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di proseguire gli studi laureandosi all’Università degli studi “La Parthenope” di Napoli nel giugno del 2016. Sul suo conto non sappiamo molto a riguardo infatti ha preferito mantenere la privacy su numerosi aspetti della sua vita. È un agente di commercio e partecipa al reality delle tentazioni insieme alla fidanzata Nunzia Sansone.

I due stanno insieme da 13 anni ed hanno scelto di tuffarsi nell'avventura di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Nel video di presentazione realizzato per il reality show di Canale 5 Arcangelo Bianco ha spiegato quello che prova per la sua fidanzata: "Lei è la persona più importante della mia vita, però non vuol dire che deve essere l'unica della mia vita. La vita è una, giusto? E deve essere vissuta." Arcangelo Bianco ha la passione per la musica e anche per i lunghi viaggi, che ama condividere insieme alla sua fidanzata Nunzia.









"Siamo insieme da 13 anni – ha confessato invece la fidanzata Nunzia Sansone nel video di presentazione – e Arcangelo me ne ha fatte passare tante. Io mi sto per laureare, – ha spiegato ancora la ragazza – sono cresciuta e voglio accanto a me un uomo maturo perché voglio un rapporto sentimentale stabile e sogno una famiglia. Vorrei che lui fosse come mio padre, invece lui è immaturo e pensa solo alle serate e ai viaggi… Ha 28 anni e ne dimostra 18! Sto iniziando a pensare che Arcangelo non sia quello giusto. È un eterno bugiardo e ho dovuto persino scaricare un'applicazione per la localizzazione dei cellulari per capire dove va la sera, perché lui non me lo dice".





E ancora: “Ad oggi non riesco a vivermi un momento bello perché la beffa è sempre dietro l’angolo. Dopo 13 anni ho voglia di capire”.

Tra i due, quindi, ci sarebbe qualche differenza di vedute sul futuro: da una parte la voglia di divertirsi in libertà e dall'altra il sogno mai sopito di un matrimonio, ha concluso la ragazza di Arcangelo Bianco. Parole che inevitabilmente hanno fatto scorrere il pensiero ad Oronzo Carinola, uno degli indiscussi protagonisti dell'edizione 2018 del programma e fidanzato di Valentina De Biasi, noto ai telespettatori per il fatto di soffrire della "malattia delle donne", diventata poi una simpatica e ironica canzone.





Oltre ad Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, altre cinque coppie sono sbarcate in Sardegna per mettere alla prova i loro sentimenti. Tra di esse una coppia già nota al pubblico di Canale 5 e proveniente dal trono over di Uomini e donne, formata da Cristina e David. Di Arcangelo Bianco si sanno pochissime notizie. È nato a Napoli il 15 gennaio del 1991, il suo peso e la sua altezza non sono conosciuti.

Qui il video di presentazione

