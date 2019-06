Nunzia Sansone è uno dei volti dell’edizione 2019 di Temptation Island. Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi e infatti si inscrive all’Università presso la facoltà di Giurisprudenza. Non solo lo studio, Nunzia Sansone ma l’equitazione, la musica. le uscite con gli amici e ama follemente il mare. Si definisce una donna coraggiosa e determinata, con in testa idee precise sul suo futuro.

Nunzia Sansone è fidanzata con Arcangelo Bianco. I due stanno insieme da 13 anni, per lei è la prima relazione, e hanno scelto di tuffarsi nell’avventura di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. La decisione è arrivata da Nunzia, che negli ultimi anni ha messo in discussione il sui rapporto con Arcangelo per via del suo comportamento poco maturo. Come detto, Arcangelo è stato il primo e unico ragazzo di Nunzia e proprio lei ha deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)









“Siamo insieme da 13 anni – ha confessato la giovane napoletana durante l’intervista di presentazione rilasciata prima dell’inizio del reality delle tentazioni – e Arcangelo me ne ha fatte passare tante. Io mi sto per laureare, – ha spiegato ancora la ragazza – sono cresciuta e voglio accanto a me un uomo maturo perché voglio un rapporto sentimentale stabile e sogno una famiglia’’. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Vorrei che lui fosse come mio padre, invece lui è immaturo e pensa solo alle serate e ai viaggi… Ha 28 anni e ne dimostra 18! Sto iniziando a pensare che Arcangelo non sia quello giusto. È un eterno bugiardo e ho dovuto persino scaricare un’applicazione per la localizzazione dei cellulari per capire dove va la sera, perché lui non me lo dice. Ad oggi non riesco a vivermi un momento bello perché la beffa è sempre dietro l’angolo. Dopo 13 anni ho voglia di capire”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il viaggio nei sentimenti – condotto da Filippo Bisciglia e ambientato a Santa Margherita di Pula – coinvolge sei coppie (non sposate e senza figli in comune) che hanno scelto di mettere alla prova la stabilità del loro rapporto trascorrendo 21 giorni separate all’interno del villaggio (e isolate dal resto del mondo): da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 sexy donne single mentre dall’altra parte, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 muscolosi uomini single. Nunzia Sansone è nata a Napoli l’8 gennaio del 1993. Altezza e peso di Nunzia sono sconosciuti.

