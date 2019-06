Ilaria Teolis è una delle concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island, il programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, trasmesso da Canale 5 nel 2005 e poi dal 2014. Si è diplomata al Tecnico Industriale e, conclusi gli studi, ha avviato la sua carriera nel mondo della ristorazione aprendo un locale tutto suo. Ha un rapporto speciale con la mamma, Luana Raffaeli, ma anche ai cugini che appaiono con lei in tante foto sui social.

Il pubblico ha imparato a conoscerla grazie alla trasmissione Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, dove è approdata insieme al fidanzato Massimo Conlantoni. Il pubblico ha conosciuto la coppia durante l'intervista di presentazione in cui hanno spiegato le motivazioni che li hanno spinti a partecipare e a vivere questa forzata separazione. La loro relazione è iniziata 3 anni e da qualche tempo convivono, tuttavia stando a quanto affermato dal suo compagno la convivenza non è delle migliori.









Nel video di presentazione realizzato per Temptation Island Massimo ha spiegato: "Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!". Dal canto suo Ilaria ha dichiarato: "In alcune cose lo vedo ancora infantile, vorrei capire se è pronto a fare una famiglia". Appassionata di moda e di scarpe, ha un cane che spesso compare nelle sue foto ed ha numerosissimi followers su Instagram, ai quali mostra fiera i suoi viaggi intorno al mondo e il suo bel fisico slanciato. Nonostante il lavoro nel campo della ristorazione, Ilaria non ha mai abbandonato l'aspirazione ad entrare nel mondo dello spettacolo e infatti ha provato diverse strade per realizzare il suo sogno partecipando a ben due edizioni di Miss Italia e realizzando alcuni servizi fotografici pubblicitari.





Ilaria Teolis lavora nel campo della ristorazione infatti insieme ai suoi cugini gestisce il locale "Di Gusto Street Food" a Roma. Ma, come detto, vanta già delle apparizioni in televisione, infatti ha partecipato anche a due edizioni di Miss Italia, e ha prestato il volto a diverse pubblicità. Ma non è tutto infatti nel 2016 l'abbiamo vista in un famosissimo programma di Canale 5, Ciao Darwin, durante la puntata ha sfilato in intimo.





Nel 2019 insieme al fidanzato decide di partecipare a Temptation Island. Oltre loro sue le coppie che parteciperanno al programma sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Ilaria Teolis è nata il 28 giugno 1995 a Roma. L'altezza e il peso sono sconosciuti.

Qui il video di presentazione