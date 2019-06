“Depressione”. Il dramma della stella di Uomini e Donne: “Ero ridotta così”

Dalle stelle alle stalle il passo è più breve di quanto si possa pensare. Così è per molti. Così stato per Sara Affi Fella, per la quale non è stato facile superare lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a Uomini e Donne. Dopo che l’ex fidanzato Nicola Panico ha rivelato la verità alla redazione di Maria De Filippi e a tutto il pubblico, la giovane è caduta in depressione. Le critiche e le malelingue l’hanno ferita parecchio, tanto che Sara è stata costretta a sparire dai social per un breve periodo. Mesi nei quali l’Affi Fella è dimagrita parecchio e addirittura dormiva nel letto dei suoi genitori, come raccontato in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo. Oggi, per fortuna, tutto è stato superato: con l’aiuto di uno psicologo e con l’amore del nuovo compagno, il calciatore Francesco Fedato, la 22enne è praticamente rinata.

“Dopo la bufera dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia famiglia, che ovviamente non c’entrava nulla. Però oggi la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima”, ha dichiarato Sara Affi Fella al settimanale Nuovo. Continua dopo la foto









“Avevo perso diversi chili ma preferisco non dire quanti. In quei momenti avevo bisogno di aiuto e mi sono affidata a una nutrizionista, che mi spronava a mangiare bene. Quindi ho seguito una dieta appropriata e ho ripreso i miei chili”, ha aggiunto l’ex protagonista di Temptation Island 2017. Non solo una nutrizionista, Sara è stata in cura pure da uno psicologo. Continua dopo la foto





“Sono stata molto male. Ho passato un periodo talmente brutto che la mia testa pensava di tutto e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo e ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. In quei momenti temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione”, ha spiegato Sara Affi Fella. Continua dopo la foto







Che ha pubblicamente chiesto scusa a Maria De Filippi e al pubblico ed è tornata a studiare (è iscritta alla Facoltà di Economia e Commercio) ma pure a fare sponsorizzazioni su Instagram. In più Sara sogna di partecipare al Grande Fratello: riuscirà a realizzare il suo sogno?

