Valentina Vignali nuda in vasca, la foto scatena la bufera: “Chi era quella al GF?”

C’era anche Valentina Vignali tra i concorrenti del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 che ha da poche settimane chiuso i battenti. E come gli altri inquilini, la giocatrice di basket e influencer è tornata al suo quotidiano, che è fatto anche di post in cui si mostra in versione sexy sui social. Durante e dopo la sua esperienza al reality, la Vignali è stata spesso attaccata per aver preso qualche chilo. Non l’ha mai nascosto e lei stessa ha dichiarato di essere ingrassata.

Uscita dalla casa, e letti i commenti al veleno sulla sua forma fisica, Valentina ha fatto notare che, per prima cosa, non c’è bisogno di ricordaglielo, visto che ha gli specchi a casa e se n’è resa conto da sola. Poi, quando si è pesata, si è resa conto di essere ingrassata di ben 10 kg, circa 1 kg a settimana. Un ‘peso’ che la Vignali aveva ipotizzato ma di cui non sembrerebbe essere preoccupata, dato che in un’Instagram story ha dichiarato di aver preso 10 kg ma di esser già entrata in modalità “Operazione Pumba”. (Continua dopo la foto)









“Operazione Pumba sta per dieta ferrea e allenamenti serrati, proprio come è sempre stata abituata. E a chi la insultava per il peso, la Vignali, diretta come sempre, ha risposto così: “Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide (nel 2013 ha combattuto un tumore maligno alla tiroide, ndr) ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno, il mio metabolismo si è rallentando lì dentro”. (Continua dopo la foto)





L’altro giorno ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare completamente nuda nella vasca da bagno, coperta solamente dalla schiuma. Un’immagine “artistica” che sembra essere recente, che però non è andata giù a molti suoi follower. Che, come riporta Il Giornale, sono ripartiti in quarta con le critiche. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Faccio le fusa e poi ti sbrano 🙋🏻‍♀️ Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali) in data: 19 Giu 2019 alle ore 4:27 PDT



C’è chi, dopo averla vista al GF, accusa la Vignali di modificare eccessivamente i suoi scatti social: “Cioè di nuovo le foto modificate???ahhaahhah”, scrive uno. E altri utenti fanno notare: “Si ma sei tu veramente???? Foto molto corretta !!!” e “Quella dentro la casa chi era?”, riferendosi alla diversità di fisico di Valentina rispetto ai tempi della Casa, dunque qualche settimana fa. Ovviamente, però, non mancano i messaggi positivi alla foto in vasca, con tantissimi fan che ne apprezzano la sensualità e che vorrebbero trascorrere del tempo con lei.

