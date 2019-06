Sono mesi ormai che si parla del finto matrimonio di Pamela Prati con il finto Mark Caltagirone, ma non si è ancora arrivati allo sbroglio della matassa. La Prati e le sue ex agenti continuano ad accusarsi a vicenda e la showgirl sarda dice di essere stata plagiata e di aver creduto fino in fondo a quel fantomatico uomo (che non aveva mai visto né sentito). Eppure settimane fa aveva assicurato che Mark esisteva eccome, così come i figli presi in affido con lui, Sebastian e Rebecca, poi risultati anche loro inesistenti.

Eliana Michelazzo, ex agente della Prati e socia Aicos, ha confessato di essere stata vittima dello stesso ‘raggiro’, subendo una sorta di plagio che, nel tempo, le ha fatto credere di essere sposata da 10 anni con Simone Coppi. Anche lui inesistente. (Continua dopo la foto)









E poi c’è Pamela Perricciolo (nota come Donna Pamela), anche lei ex agente della Prati altra socia Aicos che ha ribadito anche a ‘Live – Non è la D’Urso’ come le tre fossero tutte d’accordo. Insomma, tutte versioni ancora discordanti. Nel frattempo la Prati è tornata sui social e ha pubblicato un video insieme all’amica Valeria Marini che la mostra allegra e sorridente mentre augura a tutti una “Estate Stellare”. (Continua dopo la foto)





Nell’ultima foto postata su Instagram, poi, ha citato la Magnani: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso”. Ma ecco arrivare un’indiscrezione bomba dalle pagine del settimanale Vero: Pamela tronista a settembre? (Continua dopo foto e post)







“Pamela: sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa!”, si legge sul magazine che naturalmente fa riferimento a Mark Caltagirone. Non c’è niente di ufficiale, ma la rivista parla di “Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne”.

