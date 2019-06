Il Grande Fratello 16 è finito da un paio di settimane e la vincitrice, Martina Nasoni, sta facendo parlare di sé per Daniele Dal Moro, il ragazzo conosciuto nella Casa. Dopo il reality, infatti, la storia tra i due sembra essere decollata: i due passano tanto tempo insieme e sono praticamente inseparabili, ma per il momento non sbilanciarsi troppo con fan e curiosi. Daniele ha infatti fatto sapere che non ha intenzione di avere una “storia social”, ma è certo che vuole approfondire la sua conoscenza Martina.

Lei è andata a Verona per qualche giorno, a casa di Daniele e pure se forse è presto per definirli fidanzati, di sicuro fuori dalla Casa le cose tra loro vanno meglio rispetto a quando entrambi erano al reality. Martina, tuttavia, è stata subito messa in guardia da alcuni suoi follower, convinti che Daniele si sia avvicinato a lei solo per la vittoria al Grande Fratello. (Continua dopo la foto)









Daniele ha negato ogni accusa e anche Martina si dice sicura del loro rapporto. Lo ha ribadito con un messaggio su Instagram in cui l’ha difeso dopo che ha condiviso un video della Casa in cui per molti mancava di rispetto a Martina: “Certe cose neanche per scherzo – ha detto la Nasoni – Daniele è un ragazzo da ammirare, una persona sincera consapevole delle sue azioni e io so esattamente cosa sto facendo e con chi sto decidendo di passare il mio tempo! Questi commenti li trovo assolutamente inutili e inappropriati anche per quanto riguarda Erica e Gianmarco che non reputo essere persone false, sono molto felice per loro”. (Continua dopo la foto)





Oltre alla popolarità, al Grande Fratello si vince anche una discreta somma. A quanto ammonta? A 100mila euro. E Martina, in quanto vincitrice del reality, ha già deciso come investire quel gruzzoletto. Più che ‘ragazza con il cuore di latta’, come canta Irama, ragazza dal cuore d’oro: la Nasoni userà quei soldi per se stessa ma anche per aiutare i suoi genitori che l’hanno sempre sostenuta e spronata anche nei momenti più difficili. Ha deciso che aiuterà la sua famiglia a finire di pagare il mutuo. (Continua dopo le foto)







“Con il montepremi del Grande Fratello 16 finirò di pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni – ha confidato Martina al settimanale Nuovo tv – È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”. Con un’altra parte dei soldi, poi, farà un regalo a se stessa: “Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione. In più mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza”, ha aggiunto.

