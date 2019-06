Il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza da settimane e, in attesa di tornare in studio a settembre, Ida Platano ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita. Senza Riccardo Guarnieri. Al cavaliere di Taranto con cui ha avuto una storia d’amore travagliata, fatta di litigi feroci e tira e molla, ha dato il benservito nell’ultima puntata del programma. Dopo mesi era stata richiamata da lui in studio per dare al rapporto un’altra possibilità. E lei, nonostante i timori, ha deciso di accettare l’invito nella convinzione che qualcosa in lui fosse cambiato.

Invece, seduta di fronte a Riccardo, non ha potuto fare altro che riscontrare che lui era rimasto lì dove lei l’aveva lasciato. Il cavaliere le ha infatti chiesto di riprovarci, ma mettendo tutta una serie di paletti e restrizioni alla storia che Ida non ha accettato. Le ha di nuovo chiesto tempo e spazio ma stavolta lei ha chiuso a quanto pare definitivamente. (Continua dopo la foto)









Ida ha poi annunciato a Maria De Filippi e al pubblico il suo ritorno al trono over per provare a conoscere l’uomo della sua vita ma, nel frattempo, i suoi fan ricevono aggiornamenti sui suoi profili social. La Platano è molto attiva su Instagram e condivide spesso foto, video e Storie per tenersi in contatto con i tanti follower (ne ha oltre 430mila). A volte si prende anche qualche critica. Come ultimamente, quando ha documentato la sua visita a Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip. (Continua dopo la foto)





Sotto al post, Ida ha spiegato il motivo della visita: “Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle. 0% dolore 100% relax. Ringrazio ancora Giacomo e tutto il suo team”. Non sono però mancati commenti al vetriolo e consigli di evitare di ricorrere ai ritocchini perché “è bellissima così com’è”. (Continua dopo foto e post)







E probabilmente hanno proprio ragione loro, come dimostra l’ultimo post condiviso da Ida che ha scatenato una pioggia di complimenti. Mai così sexy: la dama si mostra con un costume rosa molto attillato, le treccine e il suo splendido sorriso e conquista tutti. È davvero in gran forma e i fan non perdono occasione di farglielo notare. “Bella da togliere il fiato”, “Stupenda”, “Capolavoro assoluto”, si legge tra centinaia di commenti. E ancora: “Sei sempre più meravigliosa”, “Un incanto”, “Complimenti per il tuo fisico”.

