Schiacciato da una ruota gigante: Fabio Colloricchio, brutto incidente all’Isola

Brutta disavventura per l’italiano Fabio Colloricchio a Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Nel corso della scorsa puntata, il modello si è infortunato durante la prova ricompensa, riportando una lussazione alla spalla. Per ottenere un enorme panino con calamari, i concorrenti sono stati chiamati a trasportare, lungo un tracciato, un’altissima ruota di legno.

Qualcosa è però andato storto e l’oggetto è caduto addosso al concorrente Colate Vallejo-Nagera. Fabio, insieme a tutti gli altri compagni di gioco, ha così tentato di sollevare la ruota e, nel farlo, si è a sua volta ferito. Il brutto infortunio è accaduto in occasione della prova ricompensa. Il gruppo dei naufraghi che fanno parte del cast 2019 di Supervivientes dovevano infatti far scorrere una enorme ruota di legno, ma qualche istante dopo, molto probabilmente perché da un paio di mesi non mangiano con regolarità, hanno completamente perso l’equilibrio e la ruota è caduta addosso al nostro Fabio Colloricchio. (Continua a leggere dopo la foto)









Purtroppo l’ex fidanzato di Nicolo Mazzoccato si è procurato una lussazione alla spalla. Per fortuna, i medici sono intervenuto immediatamente e gli hanno risistemato l’articolazione dandogli come supporto una fasciatura. Tuttavia l’ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto lo stesso a lasciare l’Isola per sottoporsi a dei raggi X. Incidente a parte, sta comunque proseguendo in solitaria la sua esperienza all’interno di Supervivientes: Violeta Mangriñan, l’affascinante ex tronista spagnola con cui ha fatto sesso sotto l’occhio indiscreto delle telecamere, è stata costretta al ritiro per via di un malore. (Continua a leggere dopo la foto)





Fabio le ha promesso di essere intenzionato ad avviare una relazione con lei appena terminerà la trasmissione. Ieri è stato nuovamente nominato. Dopo un malore, la Mangrinan è stata soccorsa dai medici che l’hanno tenuta in infermeria per due giorni prima di decidere che, per il suo benessere psicofisico, era più giusto tornare in Spagna e abbandonare il programma. La disperazione ha travolto Violeta, che si è sfogata tra le braccia di Fabio Colloricchio. (Continua a leggere dopo la foto)





“Abbiamo una vita fuori”, ha sussurrato lui alla Mangrinan prima di lasciarla tornare sulla terra ferma per rimettersi in forma. Tra i due naufraghi, quindi, sembra proprio che la relazione sia destinata ad andare avanti ma, se Colorricchio dovesse arrivare in finale, l’incontro con Violeta avverrà tra più di un mese.

