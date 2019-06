“Sono un mostro…”. Barbara D’Urso, l’assurdo annuncio: fan senza parole

Barbara D’Urso avrebbe dovuto continuare con il suo programma Live Non è la D’Urso fino ai primi di luglio, ma pare che la conduttrice finirà prima la trasmissione. Barbara ha avuto un anno intenso, dal punto di vista lavorativo, partendo da Pomeriggio 5, Domenica Live, Il Grande Fratello 16 e per finire con il suo show serale, più che fortunato. L’azienda aveva annunciato che l’ultima puntata si sarebbe tenuta il 3 luglio ma la D’Urso ha smentito, spiegandone le ragioni.

”Come sapete l’azienda e Pubblitalia mi avevano chiesto di andare avanti per altre due puntate di #nonèladurso, fino al tre luglio”, spiega, ”Ma ho preferito dire di no e chiedere di farmi andare un po’ in vacanze per tornare carichissima ad inizio settembre. E loro hanno compreso”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Da settembre? Riparto con tutte e quattro le trasmissioni, non cambierà niente, a meno che non me ne chiedano una quinta! Sono talmente aziendalista, un soldato, che se fosse stato fondamentale per Publitalia l’avrei fatto (proseguire con Live, ndr), ma vorrei fermarmi – e qui arriva una frase che ha scatenato il web – soprattutto per disintossicare i telespettatori dalla d’Urso, dalla voce della d’Urso e dalla faccia della d’Urso. Ne parlo in terza persona perché anche per me a volte lei è un mostro”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Adesso non potrei rinunciare a nessuno dei miei programmi. Pomeriggio 5 mi ha cambiato la vita, mi ha portato a trasferirmi a Milano da Roma, sono in diretta tutti i giorni, mi consente di portare avanti le mie battaglie. Sono orgogliosissima, sono riuscita a far approvare la legge che permette di mettere le telecamere negli asili e nei centri per anziani, quindi a quello non potrei mai rinunciarci. Domenica Live è Domenica Live, l’ho creata sulla mia pelle. Al Grande Fratello mi diverto da pazzi”, ha detto ancora Barbara D’urso. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “E Non è la d’Urso è un gioiellino. […] Sono da 15-16 anni a Mediaset in esclusiva , ho un rapporto di forte stima reciproca con Pier Silvio Berlusconi, ma ci sono stati degli abboccamenti da parte della Rai… Ancora per un po’ sono qui, poi vediamo che succede”.

