Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto e la padrona di casa, Bianca Guaccero, si consola al mare. E incanta i suoi fan su Instagram. Già, il mitico Giò Giò, presenza fissa e storica a Detto Fatto, non sarà più in trasmissione il prossimo anno. Per lui è “un capitolo chiuso”. Il pubblico non ha preso bene questa sua decisione e quando poco dopo l’annuncio hanno visto il post della Guaccero – “Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch) Buongiorno a tutti!” – molti hanno attribuito la frase all’addio inaspettato di Ciacci.

“Quando ci si abitua per anni a vedere una persona condurre un programma, ci si sente traditi”, ha scritto una follower. E ancora: “Hai ragione, Giovanni Ciacci si pentirà”. Ma Bianca ha risposto che la tempistica è stata solo una coincidenza: “Non c’entra nulla Giovanni Ciacci con la mia citazione”. E ancora: “Non ho motivo di mentire. Ammettere cosa? Ma stai scherzando? Voglio molto bene a Giovanni”. (Continua dopo la foto)









I fan, tuttavia, restano poco convinti. E hanno anche notato anche che Bianca non avrebbe messo “mi piace” al post in cui Giovanni Ciacci annunciava la sua decisione di lasciare Detto Fatto. Nel frattempo la bella Bianca è volata a Formentera per rilassarsi al mare. Non da sola, ma con le amiche. E tra sole, bagni e chiacchiere in spiaggia e le cene fuori trascorre la sua estate in allegria. (Continua dopo la foto)





Non dimentica però di aggiornare i suoi follower di Instagram: la bella conduttrice non manca infatti di pubblicare selfie in bikini che esaltano il suo fisico perfetto. E possiamo dire a gran voce che la 38enne, in versione sirenetta sulla sabbia e come pin up sulla battigia mentre prende il sole, ha superato la prova costume a pieni voti. (Continua dopo foto e post)







Lo sostengono anche i suoi tanti fan, che hanno riempito gli scatti social in bikini di like e complimenti. Fisico al top a parte (“Sei bellissima”, “Semplicemente favolosa”), le ricordano anche che la sua “bellezza più grande è proprio la spontaneità e semplicità che ti rendono unica” e “Hai tutto per essere una diva, ma fai di tutto per non esserlo, perciò la gente ti adora, sei la ragazza semplice della porta accanto e questo ti rende ancora più bella”.

